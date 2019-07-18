Москва, 18 июля, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о запрете продажи гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения внесли в Госдуму депутаты комитета по экономполитике во главе с Сергеем Жигаревым (ЛДПР) и Владимиром Гутеневым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Вводится запрет на продажу компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов без предустановленного ПО отечественного производства. Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определит правительство РФ.

Одновременно вводится штраф за нарушение этого требования. Поправками в КоАП продажа «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования о предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин» повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее Жигарев отозвал первоначальную редакцию инициативы. Тогда он предложил штрафовать нарушителей на сумму до 1 млн рублей.