Пенза, 18 июля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Делегация Пензенской области приняла участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии. В состав делегации вошли губернатор Иван Белозерцев, спикер Законодательного собрания Валерий Лидин и министр культуры Татьяна Курдова, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Pnzreg.ru Иван Белозерцев (слева) возглавил делегацию Пензенской области на форуме регионов России и Белоруссии

По словам Белозерцева, Белоруссия — важный партнер Пензенской области. Доля республики в пензенском экспорте составляет 12%.

«По итогам 2018 года наш товарооборот вырос почти на треть и составил $57,6 млн, в том числе экспорт — на 24%», — подчеркнул губернатор.

По его мнению, Форум предоставляет возможность регионам России и Белоруссии расширить существующие связи и наладить новые направления сотрудничества.

Между Пензенской областью и регионами республики заключено пять соглашений о сотрудничестве — с Минским, Гомельским, Могилевским и Брестским областными исполнительными комитетами, а также правительством республики.

Председатель Законодательного собрания констатировал, что народы России и Белоруссии связывают общая история и духовные ценности, которые являются залогом единения белорусов и россиян.

«Пензенская область поддерживает цели и планы по строительству Союзного государства в интересах обоих народов. Депутатский корпус готов содействовать расширению взаимодействия бизнес-кругов, развитию межрегионального культурно-гуманитарного сотрудничества. У нас есть интересные наработки в области образования, науки, культуры, молодежной политики. В 2020 году мы отметим 75-летие Великой Победы — дату, которая является священной для наших стран. Уверен, что в будущем дружеские связи России и Белоруссии будут только укрепляться, мы нацелены на реализацию новых социальных проектов и экономических соглашений», — заключил Лидин.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Форум регионов России и Белоруссии завершился 18 июля в Санкт-Петербурге. Ключевым событием форума стало пленарное заседание на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».