Вашингтон, 18 июля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Сухопутные войска США заключили с американской компанией Lockheed Martin очередной оборонный контракт. Общая сумма контракта составляет 492 миллиона долларов США. В рамках данного договора компания будет производить пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и соответствующее оборудование для сухопутных войск США, Корпуса морской пехоты США, Румынии и Польши. Контракт предусматривает производство и поставку пусковых установок HIMARS и другого сопутствующего оборудования к 2022 году.

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

HIMARS расшифровывается как High-Mobility Artillery Rocket System, что в переводе означает «Высокомобильная система ракетной артиллерии». Система представляет собой легкую мобильную установку, которая может доставляться по воздуху самолетами C-130 транспортной авиации и другими более крупными бортами. Она унифицирована, может стрелять и ракетами системы залпового огня (GMLRS), и ракетами армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS).

Установка HIMARS состоит из пускового контейнера и системы управления огнем, развернутых на шасси пятитонного грузовика. Специализированная бронированная кабина обеспечивает дополнительную защиту трем членам экипажа, которые управляют системой.

Появление системы M142 HIMARS в Польше, конечно же, не улучшит международную обстановку. Следует заметить, что среди ракет ATACMS есть ракета MGM-140E. Её отличает дальностью полета до 270 км. Боевая часть ракеты осколочно-фугасная, весит 227 килограммов.

У России уже есть ответ на развертывание M142 HIMARS в Польше. В Калининградскую область на усиление российской военной группировки переброшены ракетные комплексы «Искандер».