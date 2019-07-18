Россия является одним из главных инвесторов для Украины — эксперт
Киев, 18 июля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. «Россия является одним из основных инвесторов в экономику Украины, поскольку через офшоры Кипра идут деньги не только украинских, но и российских олигархов». Об этом 18 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Он считает, что сегодня Евросоюзу невыгодно вкладывать деньги в Украину, поскольку Киев подписал с Брюсселем дискриминационное соглашение о зоне свободной торговли.
Он сообщил, что иностранные инвесторы не будут инвестировать в экономику, пока на Украине идет война.
При этом он напомнил, что на Украине низкие налоги, но наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля президент Зеленский выложил на своей странице в Фейсбук видео с обращением к иностранным инвесторам. По его словам, Украина — большая страна и возможностей инвестирования достаточно, а он и его команда хотят значительно упростить правила ведения бизнеса, провести дерегуляцию экономики, улучшить инфраструктуру.
«Я приглашаю Вас, инвесторы из любой точки мира, присоединиться к возможности получить невероятную отдачу от ваших инвестиций. Ваш успех будет нашим успехом… Понимаю — старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую», — сказал Зеленский.
Напомним, в 2018 году Украинская экономика получила $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций. В то же время, по словам первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой, в 2018 года украинские заробитчане перевели в страну около 11 млрд долларов.