Киров, Калужская область, 18 июля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В деревне Малая Большуха Кировского района Калужской области 18 июля состоялась церемония запуска 1,9 км газовых сетей. Стоимость строительства превысила 2,2 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства сельского хозяйства.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В калужскую деревню Малая Большуха пришёл газ

По мнению главы ведомства Леонида Громова, новый газопровод даст возможность району привлечь новых инвесторов. К тому же, в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий на период 2020—2025 годов Калужской области будет выделено из федерального бюджета более шести миллиардов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области лишь половина жителей малых населенных пунктов в состоянии самостоятельно оплатить газификацию своих домов. В 2018 году в 191 населенном пункте, подлежащем газификации, прошли сходы или подворовые обходы граждан. Менее 20% желающих подключиться наблюдается в 16 населенных пунктах. Уровень готовности к подключению от 20% до 30% — в четырех населенных пунктах, от 30% до 50% — в 27 пунктах, и в 144 населенных пунктах уровень готовности составляет более 50%. Основной причиной, сдерживающей спрос на подключение к газовым сетям, является высокая стоимость работ.