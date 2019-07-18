Махачкала, 18 июля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Свыше 314 тыс. пассажиров было перевезено пригородными поездами по территории Дагестана в первом полугодии 2019 года. Показатель за аналогичный период прошлого года вырос на 31,6%, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

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Отмечается, что Дагестан — единственный регион юга России, где в последние годы удалось достичь серьёзного увеличения числа пассажиров в пригородных сообщениях. Так, в 2018 году электричками внутри республики было перевезено свыше 561 тыс. человек, что на 56% больше, чем годом ранее.

«Это было обусловлено ускорением пригородных поездов, а также переходом с зонального на покилометровый тариф, что значительно снизило стоимость проезда на определенных участках», — пояснили в СКЖД.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Дагестане были запущены две пары дополнительных пригородных поездов по направлениям Махачкала — Хасавюрт и Дербент — граница с Азербайджаном. Теперь в границах республики курсируют семь пар пригородных электричек, самым востребованным является маршрут Махачкала — Дербент.