Жуков, Калужская область, 18 июля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В Калужской области началась проверка по факту отравления воспитанников детского сада «Сказка» микрорайона Протва в городе Жуков, сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru В детском саду

За медицинской помощью с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились девять воспитанников детского сада. При этом следователи предполагают, что детей, почувствовавших недомогание, было больше. Следователями в лаборатории изучены образцы пищи, установлены производители и поставщики продукции. Также дана оценка действиям администрации дошкольного учреждения по статье 238 УК РФ («Производство продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее прокуратура Жуковского района сообщила о том, что 19 воспитанников детского сада «Сказка» получили пищевое отравление, а семерым из них потребовалась помощь врачей.