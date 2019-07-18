Москва, 18 июля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Не исключено, что уже в середине сентября 2019 года Россия и Белоруссия завершат все согласования по отмене роуминга и приступят к практическому решению этого вопроса, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 18 июля, отвечая на вопрос журналистов о том, не закончится ли обсуждение вопроса об отмене роуминга одними разговорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Я считаю, что это закончится именно разговорами, — сказала Матвиенко. — Только разговорами людей — русских и белорусов, — которые будут говорить по сниженному тарифу без дополнительной платы за роуминг. Надо было сначала отменить национальный роуминг. Он отменён. Второе, наши компании и министерства — они всё это время активно работали. Взять и одним росчерком пера отменить роуминг, это значит поставить компании, которые оказывают услуги связи, в тяжёлое экономическое положение. Мы в этом не заинтересованы. Поэтому шли расчёты, доработка, согласования. Мы считаем, что до конца этого года возможно принятие решения. К середине сентября, возможно, мы успеем завершить все согласования и приступить к практическому решению. Мы обязательно эту историю дожмём».

Напомним, как сообщалось ранее, председатель Совета Республики Белоруссия Михаил Мясникович заявил журналистам, что решение об отмене роуминга между Белоруссией и Россией может быть принято 2 августа.