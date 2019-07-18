Ханты-Мансийск, 18 июля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Отремонтированные в 2019 году дороги Ханты-Мансийска общественники Югры назвали «полуфабрикатом». Подрядчики, в свою очередь, заявляют, что исполняют работы строго по смете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО Отремонтированные в июле дороги Ханты-Мансийска

Общественники провели мониторинг ремонтных работ до официальной приёмки, чтобы на начальной стадии выявить грубые дефекты и обратить на них внимание как подрядчика, так и заказчика.

На Ямской улице народные инспекторы обнаружили застой воды на проезжей части, понижения бордюра тротуара на пешеходных переходах не соответствуют ГОСТу. На Дзержинского с нарушением норматива уложена тактильная плитка перед пешеходными переходами, выявлен провалившийся канализационный люк, стык барьерного ограждения и перил закреплён сваркой, что не по правилам.

Общественники отмечают, даже когда дорожное полотно выполнено качественно, в стыках — лужи, покореженные тротуары, не обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Представитель подрядчика поясняет, что в контракте не прописаны работы ни по обновлению тротуаров, ни по обустройству безбарьерной среды — деньги выделены лишь на замену асфальта.

По мнению модератора тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре Сергея Дубовца с таким подходом к ремонтам дорог получается не качественное полотно, а «полуфабрикат».

"Наиболее «продвинутые» регионы, планируют вместо текущих ремонтов, капитальные ремонты или реконструкцию, которые предполагают замену и усиление дорожного основания, и обустройство тротуаров по новым ГОСТам. Так, к примеру, делают в Тюмени, которая в рейтинге «Дорожной инспекции ОНФ» занимает первое место в стране по качеству дорожной сети», — пояснил Сергей Дубовец.

По итогам мониторинга информацию о выявленных дефектах и несоответствиях общественники направили в департамент городского хозяйства и управление автомобильных дорог Ханты-Мансийска.

Как сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время её инспекции ремонта дорог 18 июля, в столице Югры в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году будет отремонтировано 100 тысяч квадратных метров дорог или 25 участков улиц.

«После выполнения данных работ процент дорог, находящихся в нормативном состоянии на территории Ханты-Мансийской агломерации составит 81,3%. Таким образом, по сравнению с 2018 годом, он увеличится на 2,1%», — доложил главе региона Максим Ряшин.