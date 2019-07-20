Президент России Владимир Путин 19 июля посещает Магнитогорск. Он откроет новое горно-обогатительное подразделение Магнитогорского меткомбината — агломерационную фабрику № 5 — и проведёт рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Отметим, в Магнитогорске Владимир Путин бывает часто. Впервые он посетил город 9 декабря 2000 года. А последняя его поездка произошла 31 декабря 2018 г. и была связана с обрушением седьмого подъезда дома на проспекте Карла Маркса. Тогда в результате ЧП погибли шестеро детей и 33 взрослых.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

01:16 19.07.2019 СМИ: на Южном Урале ожидают визит Путина в День металлурга О планах Путина посетить Магнитогорск стало известно 17 июля. Ожидается, что глава государства станет гостем празднования Дня металлурга 19 июля. В планах Путина — посещение ММК.

01:20 19.07.2019 Владимир Путин посетит Магнитогорск и Иркутск В Магнитогорске Путин примет участие в торжественной церемонии запуска аглофабрики № 5, которая станет подразделением горно-обогатительного производства на ММК. На комбинате президент встретится с кандидатом в губернаторы Челябинской области, врио главы региона Алексеем Текслером.

01:26 19.07.2019 Владимира Путина ждут в Магнитогорске ночью Прибытие Путина в Магнитогорск ожидается в ночь на 19 июля. Официальных сведений о времени прибытия президента в Магнитогорск пока нет.

04:54 19.07.2019 Отметим, сегодня в Магнитогорске будет жарко. Синоптики обещают выше + 30 градусов. Ближе к вечеру ожидаются гроза и небольшой дождь.

05:08 19.07.2019 В некоторых СМИ ранее проходила информация о том, что Владимир Путин посетит дом на проспекте Карла Маркса, 164, часть которого обрушилась ранним утром 31 декабря, и встретится с жильцами. Пока эти сведения официально не подтверждены.

05:31 19.07.2019 Магнитогорск Pesotsky

08:48 19.07.2019 Президент России Владимир Путин 19 июля не приедет на место взрыва жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Магнитогорске Владимир Путин не посетит пострадавший от взрыва дом

11:29 19.07.2019 В Магнитогорск Владимир Путин приедет ближе к вечеру.

18:25 19.07.2019 В Магнитогорске в разгаре праздничные мероприятия ко Дню металлурга. Уже выступила пилотажная группа «Стрижи». Сейчас должен начаться концерт с участием Наташи Королёвой и рок-группы «7Б».

18:26 19.07.2019 Около 23:00 по местному времени начнётся фейерверк. А затем до часу ночи будет дискотека.

19:23 19.07.2019 Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск. Он прибыл из Иркутской области, где провёл совещание по вопросам ликвидации последствий мощного наводнения. Подробности в материале: Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

19:50 19.07.2019 Сейчас Путин находится на Магнитогорском металлургическом комбинате. Он пообщается с сотрудниками предприятия и запустит агломерационную фабрику.

20:01 19.07.2019 Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

20:02 19.07.2019 Президент России Владимир Путиндал старт работе агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината. В Магнитогорск он прибыл вечером 19 июля. Агломерационная фабрика №5 представляет собой усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья. Она оснащена природоохранными и энергосберегающими технологиями, которые дадут возможность улучшить в Магнитогорске экологическую ситуацию. Об этом: Путин запустил в Магнитогорске агломерационную фабрику ММК

20:10 19.07.2019 Президент России Владимир Путин 19 июля пообщался с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. Один из первых вопросов, который ему задали, касался роста цен на бензин. Президент ответил, что рост действительно отмечается, но ниже уровня инфляции. Совсем сдерживать цены, по его словам, нельзя. Об этом: В Магнитогорске Путина спросили о росте цен на бензин

21:09 19.07.2019 Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин. Об этом: Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

21:36 19.07.2019 Путин покинул Магнитогорск.

21:36 19.07.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо в стране было бы неправильно. На встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината российский лидер напомнил, что рост цен на моторное топливо на данный момент ниже уровня инфляции в стране. Об этом: Путин: Искусственное сдерживание цен на моторное топливо — опасно

22:00 19.07.2019 Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй очереди агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината

22:11 19.07.2019 Челябинск получит выделенные на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС федеральные деньги даже несмотря на то, что саммиты перенесены в Санкт-Петербург. Об этом во время рабочей встречи с врио губернатора области Алексеем Текслером заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Челябинск получит федеральные деньги несмотря на перенос саммита ШОС

22:36 19.07.2019 Встреча Владимира Путина с Алексеем Текслером

07:31 В вузах России растёт количество бюджетных мест. Об этом на встрече с сотрудниками Магнитогорского меткомбината заявил президент России Владимир Путин. Вопрос главе государства задала одна из участниц встречи. Женщина обеспокоена тем, что её сын не сможет получить высшего образования. Президент со своей стороны успокоил челябинку: количество бюджетных мест не сокращается, а растёт. На бакалавриате в 2017 году было примерно 300 тыс., в 2018—2019 годах — порядка 380 тыс., а планы на 2020 год — 392 тыс. «И из денежного выражения растет финансирование бюджетных мест, на 16 процентов за последние два года выросло», — сказал Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: в вузах России растёт число бюджетных мест

08:06 В южноуральском Магнитогорске имеется большая проблема с узкопрофильными медицинскими специалистами. По этой причине ему с ребёнком приходится летать в Москву, где находится единственный центр по актуальному заболеванию, сообщил гражданин президенту России Владимиру Путину 19 июля. Подробности в материале: Челябинец попросил у Путина специализированный медицинский центр

09:23 Аэропорт Магнитогорска может получить деньги на реконструкцию. Об этом 19 июля на встрече с сотрудниками Магнитогорского меткомбината заявил президент России Владимир Путин. Об этом: Путин пообещал деньги на реконструкцию аэропорта Магнитогорска

10:20 Владимир Путин на встрече с работниками новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината