Москва, 18 июля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Законопроект о льготах при проезде по платным дорогам намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Платная дорога

Нельзя отдавать вопрос о льготах на откуп структурам, которые зарабатывают на платных дорогам, этот вопрос должно регулировать государство, заявил Миронов.

«Необходимо закрепить в федеральном законодательстве льготы для социально уязвимых категорий граждан — людей с инвалидностью, многодетных семей. Конечно, правом бесплатного проезда должны пользоваться и жители прилегающих районов», — отметил парламентарий.

Платных дорог строиться все больше, вводятся штрафы за неоплаченный проезд по «платникам».