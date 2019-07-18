Москва, 18 июля, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Превышения радиационного фона в районе строительства путепровода на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) вдоль территории «Московского завода полиметаллов» нет. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

В сообщении приведены слова руководителя ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Василия Десяткова, которые идут вразрез с данными МЧС, ФГУП «РАДОН» и российского отделения Greenpeace, экспертизы которых нашли радиоактивные точки рядом со строительством Юго-Восточной хорды.

«По заказу государственного заказчика специализированной лабораторией 4 июля 2019 года были проведены дополнительные исследования участка строительства, в том числе с извлечением проб грунта из мест бурения под опоры моста. Протоколы испытаний подтвердили, что в зоне размещения мостового перехода, радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено», — заявил Десятков.

Также в релизе приведены слова заместителя директора проектной организации Дениса Тарасова, который заявил, что при подготовке проектной документации были проведены все необходимые инженерно-экологические изыскания.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации, при подготовке проектной документации проведены инженерно-экологические изыскания, в том числе исследования и оценка радиационной обстановки территории, которые являются обязательными. Кроме того, проектная документация подлежит государственной экспертизе», — сказал Тарасов.

Заместитель генерального директора проектной организации Алексей Сидоренков пообещал организовать мониторинг воздействия на окружающую среду на протяжении всего периода строительных работ.

«Проектные решения отразят в постановлении, утверждающем проект планировки мостового перехода и проектной документации, подлежащей государственной экспертизе. Они позволяют уложиться в прибрежной зоне только в границах охраняемого периметра РЖД и далее вдоль платформы Москворечье в безопасной зоне — в 50−70 метров от платформы. Строительство Юго-Восточной хорды вдоль платформы Москворечье начнется только после получения заключения государственной экспертизы», — указано в сообщении комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС и ФГУП «РАДОН». 11 июля угрозу радиоактивного заражения подтвердило российское отделение международной экологической организации Greenpeace. В качестве доказательств экологи привели результаты независимой экспертизы в лаборатории МГУ (документ есть в распоряжении ИА REGNUM ).

По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух — в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве. Местные жители, также выступают против строительства ЮВХ на этом участке.

22 июля в районе платформы Москворечье должен пройти санкционированный митинг, посвящённый данной проблеме.