Москва, 18 июля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Шестой форум регионов России и Белоруссии вышел за те рамки, в которых он задумывался, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она заявила, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 18 июля на брифинге, посвящённом окончанию работы данного форума.

Kremin.ru Валентина Матвиенко

«Удалось и получилось. Есть удовлетворение, — сказал Матвиенко. — Всё, что задумали, не только реализовали, но и перевыполнили. Шестой форум вышел за рамки форума в том понимании, как мы его задумывали. Он стал настолько широким, масштабным и охватывающим настолько широкий круг вопрос, что объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога, в которой участвуют не только главы регионов и муниципальных образований, но и деловые люди. То есть к этой площадке тянутся, и не потому, что поговорить надо, а потому что наш форум всегда нацелен на результат. И мы этого результата добиваемся».

Матвиенко также отметила, что форум способен не только генерировать идеи, но и является эффективным средством по достижению целей.

«Очень важно, что, по сути, сегодня регионы стали точками роста межгосударственных отношений. Именно регионы в сложные и трудные годы сохранили достаточно высокий уровень межгосударственных отношений, экономических связей и тем самым спасли союзное государство на этапе его формирования», — подчеркнула спикер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, национальные деловые советы РФ и Белоруссии предложили предоставить площадку для рабочих обсуждений экономических проектов союзного государства. По его словам, на прошедшем заседании советов были подписаны контракты на общую сумму 8 млрд российских рублей. Однако, по словам председателя, людям сегодня не хватает заинтересованности, мотивации и даже информации о возможностях, которыми обладают Белоруссия и регионы РФ.