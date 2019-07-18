Регионы спасли Союзное государство РФ и Белоруссии – Валентина Матвиенко
Москва, 18 июля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Шестой форум регионов России и Белоруссии вышел за те рамки, в которых он задумывался, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она заявила, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 18 июля на брифинге, посвящённом окончанию работы данного форума.
Матвиенко также отметила, что форум способен не только генерировать идеи, но и является эффективным средством по достижению целей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, национальные деловые советы РФ и Белоруссии предложили предоставить площадку для рабочих обсуждений экономических проектов союзного государства. По его словам, на прошедшем заседании советов были подписаны контракты на общую сумму 8 млрд российских рублей. Однако, по словам председателя, людям сегодня не хватает заинтересованности, мотивации и даже информации о возможностях, которыми обладают Белоруссия и регионы РФ.