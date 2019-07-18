Оренбург, 18 июля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. В историческом центре Оренбурга на площадке, более известной как площадь «Атриум», произошел провал грунта и образовалась полость глубиной 2,5 метра. По результатам предварительного обследования аварийная ситуация возникла из-за протекания воды с выходом через стенки котлована недостроенного торгово-развлекательного комплекса «Атриум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Площадь «Атриум» в Оренбурге

Как утверждает технический эксперт Валерий Салихов, по итогам осмотра участка улицы Советской, на которой находится котлован недостроя, сделан вывод — внутреннее железобетонное помещение, так называемое тело «Атриума», не представляет опасности. Однако вдоль ул. Краснознаменной наблюдается понижение уровня пешеходной плитки в пределах 1,5−2 см. Именно там были большие протечки ливневых вод и размыт грунт под пешеходной зоной. Необходимо тщательное обследование.

На сегодняшний день полости вскрыты и осмотрены. Для безопасности пешеходов выставлены ограждения и предупредительные надписи. На ул. Советской производится установка дополнительной бетонной стяжки толщиной 10 см, чтобы обеспечить отток воды от опасного участка.

Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин заявил, что город пожинает плоды недоработок, случившихся при консервации объекта. Для того чтобы получить доступ в подземную часть недостроенного объекта и провести экспертизу, собственнику «Атриума» направят акт визуального осмотра. Дальнейшие решения по устранению возможной аварийной ситуации будут приняты только по итогам экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля бдительнее горожане забили тревогу, заметив проседание тротуарной плитки на главной пешеходной улице Оренбурга — Советской. Провалы отмечены в районе котлована, который выкопали для претворения в жизнь амбициозного бизнес-плана — торгово-развлекательного комплекса «Атриум». Строительство началось в 2002 году. Собственник намеревался за три года возвести шестиэтажное здание, из которых предполагалось два подземных этажа. Однако объект до сих пор не достроен. Стройку законсервировали. Котлован перекрыли и закрыли тротуарной плиткой. Входы в подземелье огородили металлическим забором.