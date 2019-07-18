Екатеринбург, 18 июля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. 15 июля в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по иску о правомерности выделения земельного участка компании «Специализированный застройщик «Краснолесье», дочернее предприятие корпорации «Атомстройкомплекс», который намеревается возвести здесь жилой квартал, вырубив более 20 гектаров взрослых деревьев.

Накануне.RU Защитники рощи провели очередную акцию около резиденции полномочного представителя президента России в УрФО

Накануне.RU Парк «Березовая роща»

В конце мая суд установил запрет на начавшуюся вырубку в ходе промежуточного заседания по этому же иску.

Ранее на встрече с застройщиками глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал горожан и отметил, что судьбу рощи следует решать с учётом мнения жителей.

Сейчас на этом участке располагается лесопарк «Березовая роща», где жители микрорайона Краснолесье гуляют с детьми, катаются на лыжах, кормят белок и любуются редкими растениями.

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявил о том, что борьба с жителями не входит в интересы его предприятия.

«Мы против любой войны в городе и считаем, что победителей в такой войне не бывает, — приводит слова девелопера пресс-служба. — Не должно быть противостояния между строителями и горожанами».

Https://www.znak.com Валерий Ананьев

«Мы планировали реализовать хороший на наш взгляд проект, много о нем рассказывали и объясняли, какая польза от него будет», — продолжает он. Между тем на встрече с застройщиками Высокинский выразил недовольство некоторыми высказываниями представителей «Атомастройкомплекса» по поводу застройки Березовой рощи, назвав их некорректными и вводящими жителей в заблуждение.

Https://newdaynews.ru План жилого квартала в Березовой роще

Пока активисты ждут решения суда, неизвестные злоумышленники пытались сжечь Берёзовую рощу ночью с 15 на 16 июля. По данным информационного агентства Federalcity, «на месте возгорания обнаружены четыре алюминиевые десятилитровые канистры, что может указывать на попытку поджога рощи».

https://www.instagram.com/p/Bz9LMNRIGPk/ Пожар в Березовой роще в ночь с 15 на 16 июля

Новое заседание суда по делу Березовой роще назначено на 19 июля. На своей страничке ВКонтакте защитники рощи рассказывают обо всех этапах борьбы за ее сохранение, длящейся более года. Они регулярно проводят митинги и пикеты у стен администрации города и под окнами офиса «Атомстройкомплекса», размещают ролики с призывами сохранить рощу, устраивают перфомансы и устанавливают импровизированные арт-объекты у забора стройки. Кроме того, в июне горожане обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить рощу, не только растянув 20-метровый баннер на территории рощи, но и записав видеоролик для прямой линии с главой государства.

17 июля защитники рощи провели очередную акцию около резиденции полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова. Участники пикета использовали плакаты: «Цуканов, спаси нашу рощу!» и «Путин, спаси нашу рощу!». Также было записано видеообращение к полпреду с просьбой защитить Берёзовую рощу в Екатеринбурге.