Москва, 18 июля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Отряды добровольцев Волонтерского штаба «Молодой Гвардии Единой России» вернулись из зоны ликвидации последствий паводка в Тулуне Иркутской области, группа из 50 добровольцев на поезде Владивосток-Москва прибыла 18 июля на Ярославский вокзал.

Пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» Добровольцы Волонтерского штаба МГЕР вернулись в Москву

Для волонтеров было организовано праздничное мероприятие, на перроне их встретили друзья, родственники, а также активисты «Молодой Гвардии».

«Я рад, что мы смогли все вместе сделать большое дело, смогли помочь людям, мы не оставили жителей Тулуна один на один с большой бедой. Добровольцы Волонтерского штаба «Молодой Гвардии» провели масштабную работу. Мы планируем провести награждение добровольцев благодарственными письмами, а особо отличившихся — медалями «Герой нашего времени». Я благодарю всех за поддержку и за такую масштабную мобилизацию», — отметил Денис Давыдов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волонтерский штаб был размещен в Тулуне, его численность составила 160 человек. Была оказана помощь в 11 затопленных поселениях Тулунского района: Бадар, Одон, Евдокимово, Владимировка, Вознесенск, Никольск, Аршан, Октябрьск, Казаково, Манут, Перфилово, Красное озеро, Харантей. Добровольцы очистили 2,5 га земли на специализированном объекте — водозаборе, а также четыре фильтра для очистки воды. Затопленная средняя школа № 20 и детский сад «Родничок» были полностью расчищены.

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