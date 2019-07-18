Москва, 18 июля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Власти Москвы по-прежнему не хотят проводить экологическую экспертизу на месте строительства Юго-Восточной хорды вдоль могильника радиоактивных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Елена Шувалова (КПРФ).

Vk.com/comelenashuvalova_ru Елена Шувалова

В апреле 2019 года вице-мэр столицы Марат Хуснуллин в ответ на запрос Шуваловой сообщил (документ есть в распоряжении ИА REGNUM ), что проводить экспертизу на месте строительства трассы вдоль радиоактивной зоны не планируется.

После того как дело приобрело широкий общественный резонанс, власти столицы, рассказала собеседница издания, пошли на попятную, однако по-прежнему «упорствуют» в нежелании провести экспертизу. Шувалова полагает, что чиновники попросту боятся результатов обследования, которые могут показать, что подобный проект представляет угрозу для жителей города.

«Я думаю, что всё равно они сделают всё возможное, чтобы уйти от экспертизы. Наша задача — добиться того, чтобы они её сделали. Экспертиза ничего хорошего для них не несёт. Когда её проведут, могут узнать, что строить нельзя, и получится в таком случае, что они совершают преступление против москвичей. Они надеялись проскочить, авось, не заметят, не узнают», — заявила депутат Мосгордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в столичном районе Москворечье-Сабурово должен пройти согласованный митинг против строительства Юго-Восточной хорды через радиоактивную зону.