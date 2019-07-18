Астрахань, 18 июля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. В Астраханской области в рамках восстановления законности в сфере переселения граждан из аварийного жилья по материалам прокурорских проверок в отношении чиновников возбуждено 23 уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Марина Каширская ИА REGNUM

К уголовной ответственности привлекли 22 человек, среди которых пять заместителей глав муниципалитетов и чиновников органов местного самоуправления, исполняющий обязанности регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, заместитель областного министра экономического развития и первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области. По данным Интерфакса, всего возбуждено 43 уголовных дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля Следственный комитет сообщил о задержании шести фигурантов уголовных дел — чиновников и предпринимателей. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Все они подозреваются в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Уголовные дела стали итогом личного приёма граждан, который заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть провёл вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным, а также межведомственного совещания, посвящённого проблемам переселения граждан из ветхого жилья и капитального ремонта. Работу в этой сфере управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе взяло на контроль.