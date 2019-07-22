21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах прямо в день своей инаугурации, 20 мая. Выборы проходят по смешанной системе — половина состава Верховной рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет 5%, по мажоритарным округам победитель выборов определяется простым большинством голосов. По всем предварительным соцопросам, безусловным лидером электоральных симпатий является партия Зеленского «Слуга народа», соответственно, главная интрига выборов — сможет ли эта политическая сила сформировать единоличное правящее большинство в следующей Раде.

Автор — Иван Шилов Верховная рада Украины

06:00 21.07.2019 В Верховную раду Украины на досрочных выборах, которые состоятся сегодня, 21 июля, баллотируется почти 6 тыс. кандидатов. В частности, согласно информации Центральной избирательной комиссии Украины, более 2,7 тысячи кандидатов баллотируется в парламент по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Кроме того, более 3,2 тысячи кандидатов зарегистрировано в одномандатных (мажоритарных) избирательных округах. ЦИК Украины отмечала, что из всех кандидатов около 77% — мужчины, а средний возраст кандидата — 42 года. В новом парламенте Украины будет представлено 424 депутата, из которых 225 избирается по партийным спискам, а 199 — по мажоритарным округам. Еще в 26 округах, расположенных в Донбассе и Крыму, выборы не проводятся, поэтому эти мандаты останутся вакантными.

06:15 21.07.2019 Украинские СМИ подсчитали, что 14 фигурантов последней версии рейтинга самых богатых украинцев на этих выборах баллотируются в народные депутаты Украины. Как уточняет «Новое время», суммарное состояние только этих кандидатов составляет $6,927 млрд. Издание для сравнения отмечает, что этих средств хватило бы, чтобы дважды покрыть дефицит госбюджета Украины за нынешний год, который составит примерно составляет $3,5 млрд. СМИ подсчитали, что самым богатым из кандидатов в депутаты является представитель Оппозиционного блока Вадим Новинский (состояние — $2,3 млрд), также среди лидеров — экс-президент страны Петр Порошенко ($1,1 млрд), Константин Жеваго ($1,1 млрд), Александр Герега ($843 млн) и Виталий Хомутынник ($390 млн).

06:29 21.07.2019 Безопасность на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине сегодня, 21 июля, будут обеспечивать более чем 130 тыс. силовиков. Согласно официальной информации, больше всех на выборы мобилизовано полицейских — почти 74 тыс. человек. Кроме того, на избирательных участках по всей Украине будут задействованы около 5,2 тыс. представителей Нацгвардии, 38,2 тыс. служащих госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 8 тыс. пограничников. В столице Украины — Киеве — порядок на выборах будут охранять в общей сложности порядка 6,5 тыс. силовиков. Накануне на круглосуточное дежурство заступила боевая авиация — самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназа. Отмечается, что авиация нужна для оперативной реакции силовиков на любые вызовы. Ранее в силовых органах уточняли, что на Украине приблизительно 85 округов (из 199), которые МВД считает «сложными» и прогнозирует, что ситуация может складываться «неоднозначно». Подробнее читайте: Боевая авиация, спецназ, 130 тыс. силовиков: как охраняют выборы на Украине

06:37 21.07.2019 Украинские силовики

06:45 21.07.2019 Выборы в Верховную раду зарубежом идут полным ходом Украинцы, проживающие в Японии, Австралии, Китае и Индии, начали голосование на досрочных выборах в Верховную раду. Подробности передает 21 июля телеканал «112 Украина». Первыми возможность принять участие в выборах получили украинцы, проживающие в Австралии. Участки на южном континенте открылись в 01:00 по времени Киева. В 02:00 киевского времени открылись двери избирательных участков в Японии, а еще через час и в Китае. По данным ЦИК Украины, всего за рубежом на досрочных выборах в Раду работают 102 избирательных участка. Голосование на зарубежных участках закончится в 06:00 (по киевскому времени) 22 июля, когда закроется последний участок в Сан-Франциско. На территории Украины избирательные комиссии будут работать с 08:00 до 20:00, избирателям будут выданы два бюллетеня: за партию и за кандидатов-одномандатников. У соотечественников за границей будет возможность проголосовать только за партию.

06:50 21.07.2019 ЦИК Украины зарегистрировала 1 719 официальных наблюдателей от 22 международных организаций и от 12 иностранных государств для работы на досрочных парламентских выборах. Кроме того, предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время этих выборов 163 украинским общественным организациям. В частности, парламентская ассамблея ОБСЕ делегировала на Украину около 60 наблюдателей. Возглавит миссию представитель Финляндии Илька Канерва, который заявил прессе, что Украина имеет еще одну возможность этими парламентскими выборами «продемонстрировать свою приверженность к демократическому развитию и реформам». Ранее официальный Киев вступил в конфликт с ПАСЕ после решения Ассамблеи о возвращении российской делегации и отозвал приглашение для представителей ПАСЕ наблюдать за выборами. Эксперты в своих комментариях отмечали, что отсутствие наблюдателей от Совета Европы скажется на признании легитимности нынешних парламентских выборов. Подробнее читайте: За выборами на Украине проследят более 1,7 тыс. наблюдателей

07:05 21.07.2019 Своим правом временно изменить место голосования на досрочных парламентских выборах воспользовалась почти 281 тыс. украинцев. Как отмечает ЦИК Украины, наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области (42,6 тыс.) и города Киева (21,2 тыс.). Меньше всего желающих сменить место голосования нашлось в Черновицкой области (около 1,5 тыс. человек). Стоит отметить, что место голосования на выборах президента сменили более 315 тыс. украинцев, хотя сама процедура смены тогда была более сложной. Эксперты связывают такую тенденцию с периодом летних отпусков. Подробнее читайте: Место голосования на выборах в Раду сменили почти 281 тыс. украинцев

07:14 21.07.2019 На избирательном участке в Донецкой области

07:22 21.07.2019 В ходе многочисленных соцопросов, которые сопровождали парламентскую избирательную кампанию на Украине, жители страны заявляли о своем желании на этот раз радикально изменить состав Рады и привести в украинскую политику «новые лица». Однако эксперты отмечают, что на самом деле почти на каждых выборах украинские избиратели более чем на половину «обновляют» Верховную раду, и это не слишком помогло прогрессу страны. В частности, глава совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко приводит следующие данные: в 1994 году ВР обновилась на 84% (2-й созыв); в 1998 году ВР обновилась на 66% (3-й созыв); в 2002 году ВР обновилась на 60% (4-й созыв); в 2006 г. ВР обновилась на 60% (5-й созыв); в 2007 г., на досрочных выборах ВР обновилась на 35% (6-й созыв); в 2012 году ВР обновилась на 67% (7-й созыв); в 2014 году ВР обновилась на 56% (8-й, текущий созыв). Подробнее читайте: Украинцы всегда серьезно «обновляют» Раду, но пока это не очень помогло

07:48 21.07.2019 Эксперты и политики не ожидают высокой явки на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине сегодня, 21 июля. В частности, по мнению координатора гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, явка избирателей точно ожидается ниже, чем она была на президентских выборах. «К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект любых политических событий… На президентских выборах, по данным социологов, о готовности принять участие в выборах заявляли 80% избирателей. Сейчас о готовности участвовать в выборах заявляют около 60%. От 60% мы можем отнять 20%, и понимаем 40−50%», — заявила эксперт. Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива Сергей Шаповалов считает, что активность избирателей на досрочных выборах может быть порядка 53−55%. Эксперт отмечает, что что часть граждан уйдет в отпуск и не изменит место голосования, а часть избирателей сочтет победителя выборов уже определенным и без их голосов. МВД Украины ожидает явку на уровне «как минимум» 50%, сообщил глава координационного штаба ведомства Иван Стойко. На президентских выборах на Украине, которые состоялись весной этого года, явка составила в первом туре 62,8%, во втором туре — 61,37%. Подробнее читайте: Эксперты прогнозируют явку в 40−50% на выборах в парламент Украины

07:54 21.07.2019 Выборы на Украине Russianname

08:11 21.07.2019 Посольство США в Киеве выступило со специальным заявлением о возможных угрозах безопасности американских граждан, которые сейчас находятся или планируют поездки в ближайшее время на Украину, в связи с проведением досрочных выборов в Верховную раду. Как отмечает посольство, на Украине в период выборов усиливается риск насилия, а ранее некоторые демонстрации приводили к столкновениям. Посольство США советует американцам избегать демонстраций и толп, не удивляться усиленному присутствии полиции, перекрытию улиц и другим ограничениям, а также следить за местными новостями. Вместе с тем украинские эксперты не ожидают массовых волнений по итогам парламентских выборов. Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью «24» заявил, что ведущие политические силы проходят в Верховную раду, поэтому протесты организовывать не будут, а кроме того, избирательная кампания проходила без особых нарушений. По его мнению, на Украине уже все устали и хотят, чтобы выборы быстрее закончились. Читайте подробнее: «Массовых протестов по результатам выборов в Раду на Украине не будет»

08:25 21.07.2019 На Украине в 8:00 по местному времени (совпадает с московским) стартовало голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Избирательные участки будут работать до 20:00. Пока что нет информации о том, сколько участков не смогли вовремя начать работу. Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т. д.). Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня — со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа. Согласно законодательству, ЦИК Украины объявит официальные итоги выборов в течение двух последующих недель, до 5 августа включительно. Подробнее читайте: Итоги выборов в Верховную раду Украины будут подводить до 5 августа

08:43 21.07.2019 Многие политических сил на Украине на досрочных парламентских выборах сегодня, 21 июля, хотят если не преодолеть проходный барьер в 5% голосов, то хотя бы набрать 2% поддержки избирателей. Такой результат, согласно законодательству, вступившему в силу в 2016 году, дает право получить государственное финансирование на деятельность партии. Сумма выплаты зависит от актуального размера минимальной зарплаты на Украине и, по подсчетам СМИ, в настоящий момент составляет порядка 83 грн (порядка 3 долларов) за один голос. Потом, в зависимости от того, сколько избирателей придет на участки, всю полученную сумму распределят между теми политсилами, которые получат право на госфинансирование, пропорционально поддержке избирателей. Кроме того, партии, которые пройдут в Верховную раду нового созыва, получат еще право на компенсацию расходов на агитацию во время избирательной кампании. Также украинские СМИ подсчитывали, что партии, получившие чуть больше 2%, смогут рассчитывать примерно на 17 млн гривен из госбюджета, около 3−3,5% — 30 млн грн. Лидер избирательной гонки, партия «Слуга народа», если сохранит свои предвыборные позиции, заработает на выборах более 300 млн грн. Подробнее читайте: Выборы в Раду: партиям надо набрать 2% для получения госфинансирования

09:00 21.07.2019 Досрочные парламентские выборы на Украине удивляют своей грязью и отсутствием у большинства политических сил смысла и содержания, заявил украинский политолог Виталий Бала, комментируя текущую политическую ситуацию. Говоря о возможном обновлении Рады, Бала отметил, что, к его сожалению, формула «о старых и новых» работает — «хотя на самом деле новых не так много и они в своем большинстве ведут себя, как старые». Читайте подробнее: «Парламентские выборы на Украине удивляют своей грязью»

09:16 21.07.2019 На оккупированной территории Донецкой Народной Республики в городе Бахмуте, где киевский режим также проводит выборы в Верховную раду Украины, члены избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования по городу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Читайте также: На оккупированной части ДНР зафиксировано нарушение на выборах в Раду

09:25 21.07.2019 В кабинке для голосования. Выборы на Украине

09:47 21.07.2019 Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко отдал свой голос на выборах в Верховную раду Украины. Политик выразил мнение, после выборов в Верховную раду страна встанет на «нормальные рельсы». «Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен», — сказал Бойко. Об этом: Юрий Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду

09:48 21.07.2019 После первого часа голосования на досрочных парламентских выборах на Украине на территории государства оперативная обстановка спокойная. Такое заявление сделал глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге в Киеве. Князев отметил, что восемь избирательных участков по Украине до сих пор не начали свою работу, а 16 участков стартовали с небольшим опозданием. По словам силовика, сразу четыре проблемных участка находится в Черниговской области, два — на контролируемой Киевом территории бывшей Донецкой области, по одному — в Николаевской и Житомирской областях. В столице и крупнейших городах страны процесс голосования начался без проблем и задержек. Читайте подробнее: Нацполиция Украины заявила о проблемах на 24 избирательных участках

10:00 21.07.2019 Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор утром 21 июля сделал заявление в связи с проведением в стране досрочных парламентских выборов. Американский дипломат подчеркнул, что «желает всего наилучшего» в деле голосования тем украинцам, которые отправляются на избирательные участки. Также Тейлор отметил, что украинская демократия в действии его «вдохновляет», а США вместе с народом Украины ожидают «мирных, свободных и честных выборов». Читайте подробнее: Посол США сказал, что Вашингтон «вместе с народом Украины» ждет от выборов

10:16 21.07.2019 Переговоры о формировании правящей коалиции в Верховной раде нового созыва точно не начнутся в ближайшее время, на следующий день после выборов. Об этом журналистам заявил на избирательном участке 21 июля глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Соратник Зеленского отметил, что до официального объявления полных результатов выборов каких-то глобальных переговоров ждать не стоит. По его словам, сегодня уже можно будет понимать «более-менее» результаты выборов по партийным спискам, а вот с мажоритарными округами дело обстоит куда сложнее. Также он допускает, что по итогам выборов займет пост главы Верховной рады — «все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить». Читайте подробнее: Глава «Слуги народа» проголосовал на выборах и рассказал о будущей коалиции

10:23 21.07.2019 Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков