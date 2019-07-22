Украина выбирает Верховную раду: все новости
21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах прямо в день своей инаугурации, 20 мая.
Выборы проходят по смешанной системе — половина состава Верховной рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет 5%, по мажоритарным округам победитель выборов определяется простым большинством голосов. По всем предварительным соцопросам, безусловным лидером электоральных симпатий является партия Зеленского «Слуга народа», соответственно, главная интрига выборов — сможет ли эта политическая сила сформировать единоличное правящее большинство в следующей Раде.
В Верховную раду Украины на досрочных выборах, которые состоятся сегодня, 21 июля, баллотируется почти 6 тыс. кандидатов.
В частности, согласно информации Центральной избирательной комиссии Украины, более 2,7 тысячи кандидатов баллотируется в парламент по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Кроме того, более 3,2 тысячи кандидатов зарегистрировано в одномандатных (мажоритарных) избирательных округах.
ЦИК Украины отмечала, что из всех кандидатов около 77% — мужчины, а средний возраст кандидата — 42 года.
В новом парламенте Украины будет представлено 424 депутата, из которых 225 избирается по партийным спискам, а 199 — по мажоритарным округам. Еще в 26 округах, расположенных в Донбассе и Крыму, выборы не проводятся, поэтому эти мандаты останутся вакантными.
Украинские СМИ подсчитали, что 14 фигурантов последней версии рейтинга самых богатых украинцев на этих выборах баллотируются в народные депутаты Украины.
Как уточняет «Новое время», суммарное состояние только этих кандидатов составляет $6,927 млрд. Издание для сравнения отмечает, что этих средств хватило бы, чтобы дважды покрыть дефицит госбюджета Украины за нынешний год, который составит примерно составляет $3,5 млрд.
СМИ подсчитали, что самым богатым из кандидатов в депутаты является представитель Оппозиционного блока Вадим Новинский (состояние — $2,3 млрд), также среди лидеров — экс-президент страны Петр Порошенко ($1,1 млрд), Константин Жеваго ($1,1 млрд), Александр Герега ($843 млн) и Виталий Хомутынник ($390 млн).
Безопасность на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине сегодня, 21 июля, будут обеспечивать более чем 130 тыс. силовиков.
Согласно официальной информации, больше всех на выборы мобилизовано полицейских — почти 74 тыс. человек. Кроме того, на избирательных участках по всей Украине будут задействованы около 5,2 тыс. представителей Нацгвардии, 38,2 тыс. служащих госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 8 тыс. пограничников.
В столице Украины — Киеве — порядок на выборах будут охранять в общей сложности порядка 6,5 тыс. силовиков. Накануне на круглосуточное дежурство заступила боевая авиация — самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназа. Отмечается, что авиация нужна для оперативной реакции силовиков на любые вызовы.
Ранее в силовых органах уточняли, что на Украине приблизительно 85 округов (из 199), которые МВД считает «сложными» и прогнозирует, что ситуация может складываться «неоднозначно».
Подробнее читайте: Боевая авиация, спецназ, 130 тыс. силовиков: как охраняют выборы на Украине
Выборы в Верховную раду зарубежом идут полным ходом
Украинцы, проживающие в Японии, Австралии, Китае и Индии, начали голосование на досрочных выборах в Верховную раду. Подробности передает 21 июля телеканал «112 Украина».
Первыми возможность принять участие в выборах получили украинцы, проживающие в Австралии. Участки на южном континенте открылись в 01:00 по времени Киева. В 02:00 киевского времени открылись двери избирательных участков в Японии, а еще через час и в Китае.
По данным ЦИК Украины, всего за рубежом на досрочных выборах в Раду работают 102 избирательных участка. Голосование на зарубежных участках закончится в 06:00 (по киевскому времени) 22 июля, когда закроется последний участок в Сан-Франциско.
На территории Украины избирательные комиссии будут работать с 08:00 до 20:00, избирателям будут выданы два бюллетеня: за партию и за кандидатов-одномандатников. У соотечественников за границей будет возможность проголосовать только за партию.
ЦИК Украины зарегистрировала 1 719 официальных наблюдателей от 22 международных организаций и от 12 иностранных государств для работы на досрочных парламентских выборах.
Кроме того, предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время этих выборов 163 украинским общественным организациям.
В частности, парламентская ассамблея ОБСЕ делегировала на Украину около 60 наблюдателей. Возглавит миссию представитель Финляндии Илька Канерва, который заявил прессе, что Украина имеет еще одну возможность этими парламентскими выборами «продемонстрировать свою приверженность к демократическому развитию и реформам».
Ранее официальный Киев вступил в конфликт с ПАСЕ после решения Ассамблеи о возвращении российской делегации и отозвал приглашение для представителей ПАСЕ наблюдать за выборами. Эксперты в своих комментариях отмечали, что отсутствие наблюдателей от Совета Европы скажется на признании легитимности нынешних парламентских выборов.
Подробнее читайте: За выборами на Украине проследят более 1,7 тыс. наблюдателей
Своим правом временно изменить место голосования на досрочных парламентских выборах воспользовалась почти 281 тыс. украинцев.
Как отмечает ЦИК Украины, наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области (42,6 тыс.) и города Киева (21,2 тыс.). Меньше всего желающих сменить место голосования нашлось в Черновицкой области (около 1,5 тыс. человек).
Стоит отметить, что место голосования на выборах президента сменили более 315 тыс. украинцев, хотя сама процедура смены тогда была более сложной. Эксперты связывают такую тенденцию с периодом летних отпусков.
Подробнее читайте: Место голосования на выборах в Раду сменили почти 281 тыс. украинцев
В ходе многочисленных соцопросов, которые сопровождали парламентскую избирательную кампанию на Украине, жители страны заявляли о своем желании на этот раз радикально изменить состав Рады и привести в украинскую политику «новые лица».
Однако эксперты отмечают, что на самом деле почти на каждых выборах украинские избиратели более чем на половину «обновляют» Верховную раду, и это не слишком помогло прогрессу страны.
В частности, глава совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко приводит следующие данные: в 1994 году ВР обновилась на 84% (2-й созыв); в 1998 году ВР обновилась на 66% (3-й созыв); в 2002 году ВР обновилась на 60% (4-й созыв); в 2006 г. ВР обновилась на 60% (5-й созыв); в 2007 г., на досрочных выборах ВР обновилась на 35% (6-й созыв); в 2012 году ВР обновилась на 67% (7-й созыв); в 2014 году ВР обновилась на 56% (8-й, текущий созыв).
Подробнее читайте: Украинцы всегда серьезно «обновляют» Раду, но пока это не очень помогло
Эксперты и политики не ожидают высокой явки на досрочных парламентских выборах, которые состоятся на Украине сегодня, 21 июля.
В частности, по мнению координатора гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, явка избирателей точно ожидается ниже, чем она была на президентских выборах.
«К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект любых политических событий… На президентских выборах, по данным социологов, о готовности принять участие в выборах заявляли 80% избирателей. Сейчас о готовности участвовать в выборах заявляют около 60%. От 60% мы можем отнять 20%, и понимаем 40−50%», — заявила эксперт.
Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива Сергей Шаповалов считает, что активность избирателей на досрочных выборах может быть порядка 53−55%. Эксперт отмечает, что что часть граждан уйдет в отпуск и не изменит место голосования, а часть избирателей сочтет победителя выборов уже определенным и без их голосов.
МВД Украины ожидает явку на уровне «как минимум» 50%, сообщил глава координационного штаба ведомства Иван Стойко.
На президентских выборах на Украине, которые состоялись весной этого года, явка составила в первом туре 62,8%, во втором туре — 61,37%.
Подробнее читайте: Эксперты прогнозируют явку в 40−50% на выборах в парламент Украины
Посольство США в Киеве выступило со специальным заявлением о возможных угрозах безопасности американских граждан, которые сейчас находятся или планируют поездки в ближайшее время на Украину, в связи с проведением досрочных выборов в Верховную раду.
Как отмечает посольство, на Украине в период выборов усиливается риск насилия, а ранее некоторые демонстрации приводили к столкновениям. Посольство США советует американцам избегать демонстраций и толп, не удивляться усиленному присутствии полиции, перекрытию улиц и другим ограничениям, а также следить за местными новостями.
Вместе с тем украинские эксперты не ожидают массовых волнений по итогам парламентских выборов.
Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью «24» заявил, что ведущие политические силы проходят в Верховную раду, поэтому протесты организовывать не будут, а кроме того, избирательная кампания проходила без особых нарушений. По его мнению, на Украине уже все устали и хотят, чтобы выборы быстрее закончились.
Читайте подробнее: «Массовых протестов по результатам выборов в Раду на Украине не будет»
На Украине в 8:00 по местному времени (совпадает с московским) стартовало голосование на внеочередных выборах в Верховную раду.
Избирательные участки будут работать до 20:00. Пока что нет информации о том, сколько участков не смогли вовремя начать работу.
Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т. д.).
Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня — со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа.
Согласно законодательству, ЦИК Украины объявит официальные итоги выборов в течение двух последующих недель, до 5 августа включительно.
Подробнее читайте: Итоги выборов в Верховную раду Украины будут подводить до 5 августа
Многие политических сил на Украине на досрочных парламентских выборах сегодня, 21 июля, хотят если не преодолеть проходный барьер в 5% голосов, то хотя бы набрать 2% поддержки избирателей. Такой результат, согласно законодательству, вступившему в силу в 2016 году, дает право получить государственное финансирование на деятельность партии.
Сумма выплаты зависит от актуального размера минимальной зарплаты на Украине и, по подсчетам СМИ, в настоящий момент составляет порядка 83 грн (порядка 3 долларов) за один голос. Потом, в зависимости от того, сколько избирателей придет на участки, всю полученную сумму распределят между теми политсилами, которые получат право на госфинансирование, пропорционально поддержке избирателей.
Кроме того, партии, которые пройдут в Верховную раду нового созыва, получат еще право на компенсацию расходов на агитацию во время избирательной кампании.
Также украинские СМИ подсчитывали, что партии, получившие чуть больше 2%, смогут рассчитывать примерно на 17 млн гривен из госбюджета, около 3−3,5% — 30 млн грн. Лидер избирательной гонки, партия «Слуга народа», если сохранит свои предвыборные позиции, заработает на выборах более 300 млн грн.
Подробнее читайте: Выборы в Раду: партиям надо набрать 2% для получения госфинансирования
Досрочные парламентские выборы на Украине удивляют своей грязью и отсутствием у большинства политических сил смысла и содержания, заявил украинский политолог Виталий Бала, комментируя текущую политическую ситуацию.
Говоря о возможном обновлении Рады, Бала отметил, что, к его сожалению, формула «о старых и новых» работает — «хотя на самом деле новых не так много и они в своем большинстве ведут себя, как старые».
Читайте подробнее: «Парламентские выборы на Украине удивляют своей грязью»
На оккупированной территории Донецкой Народной Республики в городе Бахмуте, где киевский режим также проводит выборы в Верховную раду Украины, члены избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования по городу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Читайте также: На оккупированной части ДНР зафиксировано нарушение на выборах в Раду
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко отдал свой голос на выборах в Верховную раду Украины.
Политик выразил мнение, после выборов в Верховную раду страна встанет на «нормальные рельсы».
«Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен», — сказал Бойко.
Об этом: Юрий Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду
После первого часа голосования на досрочных парламентских выборах на Украине на территории государства оперативная обстановка спокойная.
Такое заявление сделал глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге в Киеве.
Князев отметил, что восемь избирательных участков по Украине до сих пор не начали свою работу, а 16 участков стартовали с небольшим опозданием.
По словам силовика, сразу четыре проблемных участка находится в Черниговской области, два — на контролируемой Киевом территории бывшей Донецкой области, по одному — в Николаевской и Житомирской областях.
В столице и крупнейших городах страны процесс голосования начался без проблем и задержек.
Читайте подробнее: Нацполиция Украины заявила о проблемах на 24 избирательных участках
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор утром 21 июля сделал заявление в связи с проведением в стране досрочных парламентских выборов.
Американский дипломат подчеркнул, что «желает всего наилучшего» в деле голосования тем украинцам, которые отправляются на избирательные участки.
Также Тейлор отметил, что украинская демократия в действии его «вдохновляет», а США вместе с народом Украины ожидают «мирных, свободных и честных выборов».
Читайте подробнее: Посол США сказал, что Вашингтон «вместе с народом Украины» ждет от выборов
Переговоры о формировании правящей коалиции в Верховной раде нового созыва точно не начнутся в ближайшее время, на следующий день после выборов. Об этом журналистам заявил на избирательном участке 21 июля глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Соратник Зеленского отметил, что до официального объявления полных результатов выборов каких-то глобальных переговоров ждать не стоит.
По его словам, сегодня уже можно будет понимать «более-менее» результаты выборов по партийным спискам, а вот с мажоритарными округами дело обстоит куда сложнее.
Также он допускает, что по итогам выборов займет пост главы Верховной рады — «все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить».
Читайте подробнее: Глава «Слуги народа» проголосовал на выборах и рассказал о будущей коалиции
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объяснил порядок использования авиации для охраны парламентских выборов, которые проходят на Украине сегодня, 21 июля.
Отметим, что авиация на выборах используется впервые в истории Украины.
По его словам, авиация будет использована по требованию руководителей силовых органах на местах, которые должны действовать по ситуации.
«Руководители на местах, оценивайте обстановку, если есть осложнения, немедленно принимайте решение, и, по согласованию с министерством внутренних дел, немедленно задействуйте авиаподдержку. Решение принимаете в зависимости от сложившейся обстановки», — подчеркнул Князев, обращаясь к руководителям территориальных подразделений.
Читайте подробнее: Глава Нацполиции Украины объяснил, как на выборах используют авиацию
Внеочередные парламентские выборы на Украине проходят без системных нарушений. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов правозащитник, политический эксперт Владимир Чемерис.
Он заявил, что прямой подкуп граждан во время выборов стал возможным из-за бедности населения.
Читайте подробнее: Подкуп во время выборов стал возможным из-за бедности населения — эксперт
Экс-премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко напоминает украинцам, которые сегодня будут голосовать на парламентских выборах, что времени на ошибки у страны не осталось.
Тимошенко, в частности, призвала делать выбор «не эмоциональный, а сердцем и умом… с ощущением, что у Украины нет лишних лет, и нет времени на эксперименты».
Лидер «Батькивщины» не стала отвечать на вопрос, видит ли она себя премьер-министром Украины по итогам этих выборов.
Подробности: Тимошенко о выборах: «У Украины нет лишних лет и времени на эксперименты»
На внеочередных парламентских выборах Украины зафиксируют исторический минимум по явке граждан. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономист Алексей Дорошенко.
Читайте также: Эксперт прогнозирует исторический минимум явки на выборах в Раду
По итогам первых двух часов голосования на досрочных парламентских выборах (с 8:00 по 10:00 по местному времени) украинская полиция зафиксировала 218 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Согласно информации МВД, больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, — 67.
Кроме того, силовикам жалуются на препятствование осуществлению избирательного права (15 обращений), конфликтные ситуации (семь обращений), повреждение имущества — четыре обращения, подкуп избирателей — два обращения.
Подробности: 218 нарушений за первые 2 часа: МВД Украины отчиталось о ходе голосования
По состоянию на 10:00 местного времени на Украине оставались закрытыми два избирательных участка.
По информации МВД Украины, проблемы наблюдаются в Корюковском районе Черниговской области в селах Холмы и Жукля. На обоих участках проходит передача избирательной документации, уточняют в ведомстве.
Подробности: Холмы и Жукля: В двух селах на Украине не открылись избирательные участки
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва состоится не ранее конца августа, а может, даже и в начале сентября.
Об этом глава украинского парламента Андрей Парубий сообщил журналистам после своего голосования на выборах.
Парубий напомнил, что две недели нужны для обнародования официальных результатов выборов — «и с учетом того, что у нас могут быть проблемные округа, весь этот срок могут использовать».
Далее по процедуре инициирует создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Рады, что также займет определенное время. Парубий дал понять, что он готов помогать следующему спикеру Верховной рады, но при условии, что «это не будет человек откровенно пророссийских взглядов».
Подробности: Парубий спрогнозировал, когда начнет свою работу новая Верховная рада
Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук попросила правоохранительные органы не вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. Соответствующее обращение Слипачук озвучила 21 июля на брифинг в Киеве.
Об этом: Глава ЦИК Украины призвала полицию «не вмешиваться в деятельность ИК»
Украинские СМИ сообщают о казусе, который приключился на избирательном участке с действующим спикером парламента Украины Андреем Парубием.
В частности, отмечается, что Парубий забыл свой паспорт и ждал, пока помощники доставят документ на участок.
«Журналисты заподозрили неладное, когда увидели, что тот ушел в параллельном от избирательных кабинок направлении. Позже удалось задать ему вопрос напрямую, на что он ответил утвердительно», — пишут «Вести».
Что касается собственно голосования, Парубий, который идет на выборы в составе партии Порошенко «Европейская солидарность», заявил, что проголосовал «за будущее Украины и за будущее своих детей».
Подробности: СМИ: Спикер Рады Парубий пришел голосовать на выборы, забыв паспорт
Для команды президента Украины Владимира Зеленского успехом на парламентских выборах будет монопольное формирование парламентского большинства, заявил политолог Виктор Небоженко, комментируя последние политические процессы в стране.
Эксперт объясняет, почему «команда» Зеленского настаивает и мечтает об «монокоалиции».
»Потому что партии «Слуга народа» реально еще нет. Есть бренды СН и Зеленского, есть зиц-председатель, есть формальный субъект избирательной кампании, а партии еще нет. Поэтому не может быть и «однопартийного» большинства в новом парламенте. Скорее всего, партия Зеленского «Слуга народа» будет создаваться сверху, на базе депутатов наибольшей фракции Верховной рады. Если, конечно, президент Украины Зеленский не повторит ошибки Порошенко, который за пять лет своего правления так и не удосужился создать полноценную партию», — анализирует ситуацию эксперт.
Подробности: Эксперт объяснил, почему партии «Слуга народа» реально еще нет
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко на выборах в Верховную раду проголосовал за вступление в НАТО и ЕС.
«Я проголосовал за ЕС, я проголосовал за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину», — загадочно выразился Порошенко.
По его словам, важно, чтобы Украина сохранила тренд, «который длился в течение пяти лет».
«Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш», — добавил экс-президент.
Подробности: Порошенко на выборах Рады проголосовал за вступление в НАТО
На Украине полицейские зафиксировали 382 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Наибольшее число сообщений о нарушениях зафиксировано в Днепропетровской области и на Донбассе. Об этом 21 июля заявил на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает пресс-служба МВД.
В частности, в Донецкой области зафиксировано 61 сообщение о нарушениях, в Днепропетровской области — 45, в Запорожской — 38, в Киеве — 29, в Херсонской — 27, в Черниговской и Одесской — по 20. Шкиряк отметил, что в полицию также поступило сообщение о минировании в г. Торецк всех 14 участков.
Об этом: В Донбассе больше всего сообщений о минировании участков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит предварительные консультации по будущему премьер-министру и подчеркивает, что этот человек должен быть «абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения».
Зеленский подчеркнул, что премьером от Рады нового созыва станет человек, который еще не был на высших руководящих должностях во власти.
Президент также сказал, что решение может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте, но его позиция от этого не изменится.
Также Зеленский сообщил, что хотел бы видеть в парламенте Украины «только новые лица», а с представителями «старой власти» партия «Слуга народа» правящую коалицию создавать точно не будет.
Подробности: Зеленский рассказал, кого он видит будущим премьер-министром Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый премьер-министр Украины должен быть экономистом, а не политиком.
Читайте также: Новый премьер-министр Украины будет экономистом, а не политиком — Зеленский
Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 12:00 воскресенья составила 18,97%.
Лидером по явке достаточно сенсационно пока является Кировоградская область с результатом 24,14%. Традиционно в первой половине дня высокие результаты показывает Юго-Восток Украины — Запорожская область (22,83%), Днепропетровская область (22,15%, украинская часть бывшей Донецкой области (21,62%).
Ниже всего явка на Закарпатье Украины (11,45%), во Львовской области (13,66%) и в Тернопольской области (15,25%). В столице Украины Киеве явка также не очень высока — 16,65%.
Подробности: Украинские выборы: Явка на 12:00 составила 18,97%
Сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься, и этот уникальный шанс упустить нельзя, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.
Кучма заявил, что проголосовал на досрочных парламентских выборах «за новые силы и за наш народ, способный на огромные свершения».
Вместе с тем он призвал людей быть более жесткими к власти:
«То есть спрашивать обязательно за те обещания, которые они (политики) давали во время избирательной кампании», — уточнил он.
Подробности: Кучма призвал украинцев быть более жесткими к власти
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах. На избирательный участок он пришел в хорошем настроении, в сопровождении супруги Елены, которую поцеловал после того, как опустил бюллетень в избирательную урну.
На этот раз президент Украины отказался показать свой бюллетень и рассказать, за кого он проголосовал на внеочередных парламентских выборах.
В частности, на вопрос: «Почему бюллетень не показали?» Зеленский ответил: «Вы знаете — почему. Мне кажется, достаточно штрафов».
Об этом: Зеленский не показал бюллетень, потому что уже заплатил штраф
На одном из участков в Херсонской области Украины, расположенном в курортной зоне, не хватило бюллетеней из-за большого количества туристов на Арабатской стрелке, сообщает Комитет избирателей Украины.
Согласно информации источника, в селе Стрелковое добавились 500 избирателей, но было получено 1286 бюллетеней вместо 1786.
Также КИУ отмечает, что всего на Херсонщине на досрочных выборах в Верховную раду временно изменили место голосования около 9,2 тыс. избирателей, что на 3 тыс. больше, чем на президентских выборах. По мнению экспертов, проблемы с бюллетенями возникли из-за отсутствия практики голосования в летний сезон в курортных районах.
Подробности: На курортах Украины из-за большого наплыва туристов не хватает бюллетеней
Президент Украины Владимир Зеленский после выборов в Верховную раду намерен добиваться отмены депутатской неприкосновенности.
Читайте также: После выборов в Раду Зеленский хочет снять неприкосновенность с депутатов
По данным одного из экзитполов, проводимых сегодня на Украине, по состоянию на 12:00 избирательный барьер в Верховную раду нового созыва в 5% преодолевают 4 политические силы.
Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с промежуточными результатами опроса голосовавших на выходе из участков.
Согласно данным источника, «Слугу народа» поддержали 37−38% голосовавших, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — около 15%, «Европейскую солидарность» Порошенко — 6%, «Батькивщину» Тимошенко — 5,85%.
Главным удивлением этих выборов в настоящий момент является «Голос» Вакарчука, имеющий скромный результат около 3%.
Впрочем, источник подчеркнул, что это весьма условные результаты, поскольку традиционно Западная Украина массово голосует во второй половине дня, а именно там находятся основные симпатики и Вакарчука, и Порошенко, и Тимошенко. Так что по мере голосования на Западной Украине картина электоральных симпатий будет меняться. По состоянию на 12:00 и Львовская, и Тернопольская, и Ивано-франковская области Украины были в числе аутсайдеров по явке.
Подробности: Первые итоги выборов на Украине: В Раду проходят 4 политические силы
У партии «Голос» есть кандидаты на посты премьер-министра и спикера Верховной рады Украины. Об этом 21 июля заявил певец, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук после того как проголосовал на одном из избирательных участков Киева.
При этом он призвал будущую коалицию подбирать новый состав правительства, исходя из целей коалиционного соглашения.
Читайте подробнее: Вакарчук: партия «Голос» имеет кандидатов на пост премьера и спикера Рады
Полиция Украины получила уже 800 сообщений о нарушениях в ходе выборов, сообщили правоохранители на своей официальной странице в Twitter. Сотрудники полиции возбудили 10 уголовных дел.
Читайте также: Полиция Украины получила 800 сообщений о нарушениях на выборах
Начиная с 1994 года явка избирателей на парламентских выборах на Украине постоянно снижается — с 75,6% в 1994 г. до 52,6% в 2014 г., заявил политический эксперт Виктор Скаршевский, комментируя данные по явке избирателей на выборы сегодня, 21 июля.
Эксперт прогнозирует, что с учетом того, что парламентские выборы впервые проходят летом, в период отпусков (раньше выборы всегда проводились либо весной, либо осенью), явка на сегодняшних выборах будет еще ниже — порядка 50%, а может, и того меньше.
«Каждый следующий состав Верховной Рады обновляется в среднем на 60% или на 260 депутатов, которые впервые заходят в парламент… Если новый парламент обновится на 70% (судя по социологии, спискам и мажоритарщикам, к этому все и идет), то впервые депутатами станут порядка 300 человек — практически конституционное большинство. Улучшится ли качество обновленного парламента, с учетом того, что раньше обновление качества не улучшало?» — задает Скаршевский риторический вопрос.
Подробности: Эксперт: впервые депутатами Рады станут порядка 300 человек
Второй президент Украины, представитель Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что на досрочных выборах в Верховную раду он проголосовал за «новые силы», а также подчеркнул, что приоритетом нового парламента должно стать установление мира в Донбассе.
Читайте также: Кучма назвал приоритет для новой Верховной рады
Завершено голосование на выборах в Верховную раду Украины на первом из участков — в посольстве Украины в Австралии, расположенном в Канберре. На этом участке проголосовали лишь 57 человек.
Читайте подробнее: На выборах в парламент Украины завершено голосование на первом участке
Сегодня, 21 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с супругой проголосовали на одном из столичных избирательных участков. После голосования премьер отметил, что одними выборами жизнь не заканчивается.
Об этом: Гройсман хочет, чтобы граждане Украины получили то, за что голосовали
Выборы в Верховную раду Украины проходят в штатном режиме, заявил на брифинге в Киеве заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский. По его словам, системных нарушений, которые могут повлиять на исход выборов, до настоящего времени не зарегистрировано.
Читайте подробнее: Выборы в парламент Украины проходят в штатном режиме — ЦИК
Представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что в стране в преддверии досрочных выборов в Верховную раду против их политической силы велась организованная дорогостоящая кампания по дискредитации.
Об этом: «Оппозиционная платформа» заявила о кампании по дискредитации против парти
Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского после избрания Рады нового созыва представить в парламенте четкий план развития страны.
Кучма отметил, что в настоящий момент такого плана действий нет.
«Поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют… а потом смотреть, как он выполняется», — заявил бывший президент.
Вместе с тем Кучма заявил, что главный приоритет — это мир, поскольку «никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается».
Подробности: «Главное — это мир»: Кучма требует от Зеленского план
Глава политсовета «Оппозиционного блока» Борис Колесников на выборах в Верховную раду Украины проголосовал «за мир», сказал политик журналистам. Без возвращения мира Украина не имеет никаких перспектив, отметил он.
Читайте также: Глава политсовета украинского «Оппозиционного блока» проголосовал «за мир»
В районе н. п. Майорское (Горловское направление, Донецкая область) в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» группа разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружила неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину. Об этом 21 июля информирует департамент коммуникации МВД Украины.
Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе Одесской области.
Читайте также: В Одесской области «заминировали» четыре избирательных участка
ЦИК Украины уточнила данные по явке на 12:00, подсчитав сведения по 196 из 199 избирательных округов
Общая явка по Украине составила 19,24%, а на первое место по активности избирателей выбралась контролируемая Киевом бывшая часть Луганской области с показателем 25,37%.
Любопытно, что в «украинской» части Донецкой области явка существенно скромнее, но все равно выше средней по стране — 21,62%.
«В целом по Украине явка никакая — меньше 18%. Зато Луганская область бьет рекорды по явке, и оппозиция здесь рвет вверх, как ракета. Друзья, давайте уже отрывайте попы от диванов, возвращайтесь с дач и голосуйте. А то будете потом кричать «спасибо жителям Донбасса за спикера и премьера»», — комментирует промежуточные результаты политолог Кирилл Сазонов.
Подробности: «Спасибо жителям Донбасса»: Луганская область на выборах бьет рекорды
На участках в 49 избирательном округе Украины замечены массовые нарушения, сообщили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа» .
В городах Дружковка и Константиновка Донецкой области члены участковых избирательных комиссий раздают агитационные материалы «одной из политических сил», а также ведут и устную агитацию, отметили в пресс-службе. По данным партии, зафиксирован подвоз и подкуп избирателей.
Об этом: В Донецкой области есть угроза срыва выборов — «Оппозиционная платформа»
Согласно подсчетам МВД Украины, по состоянию на 13:00 явка на досрочных парламентских выборах составляет 20%.
Об этом журналистам заявил глава координационного штаба МВД Иван Стойко, добавив, что в ведомстве рассчитывают на увеличение явки после обеда за счет Западной Украины.
«Надеемся, что после обеда… особенно Западная Украина включится в избирательный процесс… Там принято так, что после службы божьей люди идут на выборы, и будет больше активности», — сказал Стойко.
Отметим, что МВД Украины прогнозировало общую явку по стране на уровне 50%.
Подробности: «После службы божьей — на выборы»: МВД Украины рассчитывает на Галичину
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выложил на своей странице в Facebook фото алюминиевой кастрюли, которую в одном из сел Кировоградской области используют вместо сейфа для хранения бюллетеней. Примечательно, что сотрудники участковой избирательной комиссии умудрились опечатать «сейф».
При этом депутат от фракции Блок Петра Порошенко Владимир Арьев выложил на странице Facebook Луценко фото одного из избирательных участков, на котором в кабинке запечатлен мужчина со спущенными штанами.
Об этом: Выборы Рады: кастрюля-сейф и мужчина без штанов в кабинке для голосования
Число обращений, связанных с нарушениями на выборах, заметно сократилось в сравнении с президентскими выборами, сообщили в МВД Украины. По данным министерства, к 14.00 местного времени поступило около 1200 обращений, открыты 10 уголовных производств.
Подробности в материале: В сравнении с выборами президента нарушений стало меньше — МВД Украины
По данным одного из экзитполов, проводимых сегодня на Украине, по состоянию на 15:00 избирательный барьер в Верховную раду нового созыва в 5% преодолевают 4 политические силы.
Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с промежуточными результатами опроса голосовавших на выходе из участков.
Напомним, что этот же источник сообщал данные к 12:00, и тогда в Раду также проходили 4 политсилы.
Согласно данным источника, «Слугу народа» поддержали 45% голосовавших, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — около 14%, «Европейскую солидарность» Порошенко — 9%, «Батькивщину» Тимошенко — 7,8%.
Все так же не преодолевает избирательный барьер «Голос» Вакарчука, набирающий 4,2%.
Остальные политические силы, участвующие в выборах, набирают менее 3% и похоже, на попадание в Верховную раду Украины, не претендуют.
Подробности: Промежуточные итоги выборов на Украине к 15:00: В Раду заходят 4 партии
Более 1 тыс. граждан Украины, которые в настоящее время находятся в Чехии, уже проголосовали на выборах в Верховную раду. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии при посольстве Украины в Чехии Светлана Шаповал.
По ее словам, правоохранительные органы пока никаких нарушений и провокаций не зафиксировали.
Об этом: Выборы в Раду: в Чехии уже проголосовали 1,2 тыс. жителей Украины
«Оппозиционная платформа — За жизнь» ожидает массовые нарушения во время проведения подсчета голосов в Одессе, Харькове и на Донбассе. Об этом 21 июля заявил на брифинге в Киеве внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Он сообщил, что в г. Бахмут члены одной из участковых избирательных комиссий залили чернилами избирательные протоколы.
Об этом: Шуфрич ждет массовых нарушений при подсчете в Одессе, Харькове и Донбассе
В Белозерском районе Херсонской области Украины из-за сообщения о минировании прекращал работу один из избирательных участков, где проходило голосование на досрочных парламентских выборах Верховной рады. Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП и проверившие участок, взрывчатку не нашли.
Об этом: Неизвестный «заминировал» избирательный участок в Херсонской области
Явка на досрочных парламентских выборах на Украине на 16:00 составляет 36,21%.
Такие данные обнародовал украинский ЦИК по результатам обработки данных со 125 избирательных округов из 199.
Наибольшая явка на этот момент зафиксирована в «сельской Украине» — Черниговской области Украины — 42,05%, также среди лидеров — Полтавская область — 40,81% и Хмельницкая область — 40,06%.
Украинская часть бывшей Луганской области показывает явку 38,13%, украинская часть бывшей Донецкой области — 35,17%.
Меньше всего явка на Закарпатье — 21,82%, в Черновицкой области — 27,91% и в Ивано-Франковской области — 31,07%.
Не слишком высокая явка и по Киеву — 34,87%.
Подробности: Явка по Украине на 16:00 — 36,21%: активно голосуют сельские регионы
В день парламентских выборов на Украине наблюдатели фиксируют наибольшее число нарушений в Донецкой области, сообщил руководитель киевского отделения партии «Оппозиционная платформа» Александр Пузанов.
Об этом: Больше всего нарушений на выборах — в Донецкой области: украинские политики
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выложил на своей странице в Facebook фото алюминиевой кастрюли, которую в одном из сел Кировоградской области используют вместо сейфа для хранения бюллетеней. Примечательно, что сотрудники участковой избирательной комиссии умудрились опечатать «сейф».
В Верховную Раду Украины сможет попасть семь-восемь политических сил. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Вигиринский, комментируя промежуточные результаты голосования.
По его словам, большое количество партий в Раде усложнит коалиционные переговоры для партии «Слуга народа».
Читайте подробнее: В Верховную Раду может пройти семь-восемь политических партий — эксперт
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Россию в незаконной поддержке партии «Оппозиционная платформа», сообщили в МВД. Аваков заявил, что «российские и оккупационные СМИ продолжали раскручивать пропаганду, в том числе в день тишины».
Об этом: Аваков обвинил «российскую пропаганду» в поддержке одной из партий
На Украине в полицию поступило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях в ходе парламентских выборов. Об этом сообщает в воскресенье, 21 июля, пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) страны.
Подробности в материале: Полиция Украины получила более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях на выборах
На внеочередных парламентских выборах Украины явка избирателей может составить 45%. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Калиниченко.
Читайте также: Эксперт прогнозирует на выборах в Раду явку в 45%
Президент Украины Владимир Зеленский за несколько часов до закрытия избирательных участков призвал украинцев успеть проголосовать на досрочных парламентских выборах.
«Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20:00! Сделаем это вместе!», — призывает, в частности, Зеленский в соцсетях.
Также активно призывают украинцев проголосовать и в партии Вакарчука «Голос»."Вот так мы с вами сегодня голосуем! Все, кто еще не ходил на выборы, поспешите!» — говорится в заявлении политической силы.
Подробности: «Сделаем это вместе»: Зеленский агитирует украинцев голосовать активнее
В зарубежном избирательном округе процесс голосования завершился на 18 избирательных участках. Об этом 21 июля заявила на брифинге в Киеве секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталья Бернацкая.
Подробности в материале: ЦИК Украины: Голосование завершилось на 18 иностранных участках
Голосование на выборах в Верховную раду Украины, которое проходило на оборудованном на станции «Академик Вернадский» специальном избирательном участке, завершилось в Антарктиде. В голосовании, которое длилось всего 30 минут, приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции.
Об этом: Голосование на выборах в Верховную раду прошло в Антарктиде
Судя по предварительным данным, итоги досрочных парламентских выборов, которые проходят на Украине сегодня, 21 июля, «более-менее» будут отвечать результатам соцопросов, которые публиковались ранее.
Об этом в штабе партии Порошенко «Европейская солидарность» заявил журналистам представитель этой политсилы Александр Черненко.
Подробности: Явка низкая, а так без сенсаций: В партии Порошенко оценили ход выборов
По состоянию на 17:00 на Украине уже проголосовало около 40% избирателей. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Представитель силового ведомства подчеркнул, что все области голосуют более-менее равномерно.
По словам Стойко, за последние три часа до закрытия участков на выборы могут подойти еще 5−10% людей, таким образом, итоговая явка ожидается на уровне 45−50%.
Подробности: МВД Украины: явка на парламентские выборы на 17:00 составила 40%
В штаб партии «Слуга народа» прибыл глава офиса президента Украины Андрей Богдан.
Богдан не стал общаться с журналистами и скрылся в кулуарах штаба.
В целом настроение в штабе партии Зеленского позитивное, время до конца выборов отведено под разного рода информационные дискуссии.
Посетит ли штаб своей партии президент Украины Владимир Зеленский после закрытия участков — пока неясно.
Подробности: Глава офиса Зеленского посетил штаб партии «Слуга народа»
На парламентских выборах на Украине новая власть не успела подготовиться к фальсификациям, а старая власть уже потеряла возможность оказывать влияние на ход голосования. Об этом 21 июля в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
Подробности в материале: Экс-глава МИД Украины: новая власть еще не успела сфальсифицировать выборы
Заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно будущего главы правительства говорят о его уверенности, что партия «Слуга народа» получит большинство в Верховной раде, достаточное для формирования правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Из сказанного Зеленским не ясно, кто конкретно в случае победы его партии «Слуга народа» на парламентских выборах может стать премьер-министром Украины, говорит сенатор, но понятно, кто им стать не может.
Читайте также: В Совфеде оценили откровенность Зеленского по будущему премьер-министру
Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос», видимо, все же проходит в Верховную раду следующего созыва, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, имеющий доступ к результатам одного из проводимых в стране экзитполов.
Напомним, что долгое время «Голос» не мог преодолеть проходной барьер в 5%, но ближе к вечеру благодаря усилиям Западной Украины результат партии зафиксировался на уровне 6%.
Остальные четыре политические силы, проходящие в новую Раду, идут примерно в своем обычном графике: «Слуга народа» — 42%, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — порядка 13%, партии «Европейская солидарность» и «Батькивщина» — примерно по 8%.
Остальные политические силы, участвующие в выборах, набирают существенно меньше, чем 5%.
Подробности: Источник: В Раду следующего созыва проходят 5 партий
Явку избирателей на юго-востоке Украины в рамках досрочных выборов в Верховную раду можно назвать «катастрофической». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, на западе страны, где многие поддерживают «партию войны», явка избирателей, наоборот, «сильно растёт».
Подробности в материале: Депутат Рады о выборах на юго-востоке Украины: «Явка катастрофическая»
На выборах в Верховную раду мажоритарщики пропрезидентской партии «Слуга народа» «разрывают» старые элиты. Об этом 21 июля написал на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.
Читайте подробнее: В Одессе и Харькове тотальный разгром старых элит — эксперт
По факту нарушений при голосовании на досрочных парламентских выборах на Украине открыто более 40 уголовных производств. Об этом 21 июля говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
Читайте также: На Украине возбудили десятки дел по фактам нарушений на выборах в Раду
По данным наблюдателей из общественной сети «Опора», явка на досрочных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16:00 составляет 36,9%, сообщила глава организации Ольга Айвазовская.
Для сравнения: в 2014 г. в это время явка в целом по стране была 40,6%.
Также организация приводит данные по регионам: Запад Украины — 34,3% (2014 г. — 46,1%), Центр — 38,6% (2014 г. — 43,9%), Восток — 38% (2014 г. — 32,6%), Юг — 36,2% (2014 г. — 34,6%).
Подробности: Выборы в Раду проваливает Галичина, Юго-Восток голосует активно
На парламентских выборах, состоявшихся на Украине 21 июля, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
Об этом свидетельствуют результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране, в 20:00.
Согласно данным экзитпола, победителем выборов с большим отрывом стала партия Зеленского «Слуга народа» — 43,9%.
Кроме того, избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская Солидарность» Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Тимошенко — 7,6% и «Голос» Вакарчука — 6,3%.
Организаторы соцопроса отмечают, что это данные на 18:00, так что итоговые данные могут отличаться от приведенных.
Подробности: Экзитпол: Партия Зеленского громит конкурентов, в Раду заходит 5 политсил
Все обнародованные на Украине после закрытия избирательных участков экзитполы подтверждают, что в Верховную раду нового созыва проходят пять партий.
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты Национального экзитпола, экзитпола телеканала «112», экзитпола «1+1» и экзитпола компаний КИУ и СОЦИС.
Во всех экзитполах пятерка победителей выборов имеет одинаковый вид: с большим преимуществом побеждает «Слуга народа», далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская Солидарность» Порошенко, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Тимошенко и «Голос» Вакарчука.
Незначительно отличаются лишь итоговые проценты, которые начислены этим политсилам.
Подробности: Все экзитполы подтвердили прохождение в новую Раду пяти партий
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою политическую команду с хорошими результатами выборов, комментируя данные Национального экзитпола.
При этом он намекнул, что планирует провести и досрочные местные выборы.
Об этом: «Не расслабляйтесь». Зеленский намекнул о досрочных местных выборах
На парламентских выборах на Украине каждый второй кандидат в депутаты имеет профессию «безработный». Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Валентин Гладких.
Об этом: Эксперт: в Раду идут те, кто никогда не работал и может заработать
По данным экзитпола «Социс», в новом составе Верховной рады Украины будет представлено пять партий. Как сообщили социологи, партия «Слуга народа» получила 45% голосов, «Оппозиционная платформа» — 12%, партия Петра Порошенко — 9%, Юлии Тимошенко — 8%, Святослава Вакарчука — 6%.
Читайте подробнее: Экзитпол «Социс»: в Верховную раду проходят пять партий, у Зеленского — 45%
Украинские СМИ подсчитали, как распределятся мандаты депутатов Верховной рады в пропорциональной части выборов, если итоговые результаты выборов будут близки к тому, что показали экзитполы.
В частности, по партийным спискам «Слуга народа» предварительно получает 126 депутатских мест, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 33, «Европейская солидарность» — 26, «Батькивщина» — 22, «Голос» — 18.
Подробности: Как проценты перевести в мандаты: У Зеленского уже есть 126 депутатов
Партия «Европейская солидарность» намерена оправдать доверие, оказанное избирателями на парламентских выборах. Об этом сообщил лидер партии и экс-президент Украины Петр Порошенко в Киеве.
Об этом: Порошенко: «Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие»
Вторая по величине фракция в Верховной раде, которую сформирует «Оппозиционная платформа», будет залогом того, что после выборов Украина вернется на мирный путь развития, заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.
Об этом: Бойко: после выборов Украина вернется на мирный путь развития
Практически во всех одномандатных округах Киева на парламентских выборах, состоявшихся 21 июля, побеждают кандидаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».
Как показывает экзитпол, представители партии Зеленского точно побеждают в 11 из 13 округов. На брифинге лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о том, что эта политическая сила побеждает во всех 13 округах Киева по мажоритарной системе, отметив, что это «потрясающий результат». Политик заявил, что надеется на такие же высокие результаты в других регионах Украины.
«Сейчас мы не можем ответить в полном объеме, есть ли у нас возможность самостоятельно сформировать коалицию, мы будем объединяться с политическими силами. Действительно, мы надеемся получить на мажоритарных округах неплохой результат», — сказал Разумков.
Подробности: «Потрясающий результат»: «Слуга народа» побеждает конкурентов в Киеве
«Готовить шашлык — единственное, что осталось делать штабу партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко». Об этом 21 июля заявили лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, комментируя информацию о том, что в штабе «Европейской солидарности» отмечают предварительные результаты выборов, в частности, готовят шашлык.
Об этом: «Пусть готовят шашлык». Разумков анонсировал люстрацию людей Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», рассказал о том, с кем его политсила будет сотрудничать в Раде нового созыва.
«Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую нам партию «Голос», — сказал он на брифинге в своем штабе.
Порошенко высказал сожаление, что много проевропейских партий Украины конкурировали между собой и в итоге не попадают в парламент следующего созыва.
Подробности: Порошенко рассказал, кого считает главным союзником в новой Раде
Жители Украины, которые 21 июля проголосовали на выборах в Верховную раду, выступают за изменения. Об этом заявил 21 июля лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук на брифинге.
Читайте также: Лидер партии «Голос» о выборах в Раду: «Люди проголосовали за изменения»
Системных нарушений в день голосования на выборах в парламент Украины не было, сообщили в пресс-службе МВД страны.
Об этом: МВД Украины: системных нарушений на выборах не было
Парламентская коалиция в Верховной раде нового созыва, вероятно, будет сформирована до сентября, заявил журналистам представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.
По словам чиновника, август для украинского политикума будет довольно рабочий месяц, а формат коалиции зависит от окончательных результатов парламентских выборов.
«Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро… Если это будет коалиция, где нужна будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень продолжительные переговоры», — заявил Герус.
Подробности: «Август — рабочий месяц»: У Зеленского обещают создать коалицию к сентябрю
Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что продолжит музыкальную карьеру даже после избрания народным депутатом Верховной рады.
«Мне нечего скрывать… «Океан Эльзы» продолжит существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься», — сказал Вакарчук.
Подробности: Вакарчук рассказал, что ему запретил Бог
Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не до конца довольны результатом оглашенных экзитполов. Об этом сообщил председатель политсовета партии Виктор Медведчук на брифинге вечером в воскресенье, 21 июля.
Об этом: Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» уже сейчас закладывает основные идеи коалиционного соглашения, но разрабатывать его нужно будет коалиционным партнерам совместно.
Об этом журналистам заявил кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах Давид Арахамия.
Основным пунктом коалиционного соглашения, по словам Арахамии, является вопрос нацбезопасности и обороны — в частности, будущие партнеры по правящей коалиции в украинском парламенте нового созыва должны однозначно признавать, что «Россия — это страна-агрессор».
Подробности: Россия будет главным маркером для формирования коалиции в новой Раде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам, что видит в ситуации на Украине «первые признаки реванша».
Согласно подсчетам наблюдателей гражданской сети «Опора», итоговая явка на выборах по состоянию на 20:00 составила 49,3%.
ЦИК Украины по состоянию на 22:00 обработал данные по 155 избирательным округам из 199 и сообщает об общей явке в 49,77%.
Лидером среди регионов Украины является Черниговская область с результатом 54,78%, также среди первых по активности Полтавская область (54,34%) и Львовская — 54,13%.
Аутсайдеры по явке традиционные — Закарпатская область (41,15%) и Черновицкая область с результатом 42,06%.
Подробности: Итоговая явка на украинских выборах составила около 49%
Президент Украины Владимир Зеленский может назначить на пост премьер-министра исполнительного директора Международного Фонда Блейзера, советника президента Олега Устенко. Об этом 21 июня заявил в эфире одного из украинского телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, президента Владимира Зеленского ожидает свой протест «желтых жилетов».
Читайте также: Эксперт пугает Зеленского протестом «желтых жилетов»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что состав коалиции в Раде нового созыва зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.
Тимошенко отметила, что вряд ли кто-либо еще может влиять на этот процесс, и не дала четкого ответа на вопрос, готова ли ее политсила входить в правящее большинство и на каких условиях.
«Сегодня у Владимира Зеленского и в его партии «Слуга народа» есть полное право формировать парламентскую коалицию в Верховной раде нового созыва так, как они считают нужным», — отметила экс-премьер Украины.
Также она отметила, что ее команда имеет свой стратегический план «возрождения и становления Украины».
Подробности: Тимошенко: Ответственность за формирование коалиции несет лично Зеленский
Результат «Оппозиционной платформы» на выборах в парламент Украины — это несомненная победа партии, заявил на брифинге в Киеве депутат Сергей Лёвочкин.
Подробности в материале: В «Оппозиционной платформе» считают итоги выборов своей победой
На голосовании на участках за пределами Украины партия Петра Порошенко набирает более 28% голосов, сообщили в центральной избирательной комиссии. Уровень поддержки партии Порошенко на территории Украины, по данным экзитполов и первым данным ЦИК, втрое ниже.
Подробности в материале: Порошенко набирает за границей втрое больше голосов, чем на Украине
По состоянию на 00:15 22 июля по времени Киева (совпадает с мск) Центральная избирательная комиссии Украины обработала 1,5% протоколов. По предварительным данным, у президентской партии «Слуга народа» 38,56%, у «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 10,92%, партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко набрала 8,87% голосов. Следом идут партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 8,56%, «Радикальная партия Олега Ляшко» (7,96%) и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,90%.
Партия Владимира Зеленского, по данным обработки 2,5% протоколов, набирает 40% голосов на выборах по партийным спискам в парламент Украины, сообщили в Центризбиркоме.
Подробности в материале: ЦИК Украины обработал 2,5% протоколов: у партии Зеленского — 40%
По результатам обработки данных со всех 199 избирательных округов на выборах в парламент страны проголосовала почти половина зарегистрированных на Украине избирателей — 49,84%.
Наиболее активно граждане голосовали в Черниговской (54,80%), Тернопольской (54,21%), и Львовской (53,42%) областях. В столице Украины Киеве явка близка к средней по стране — 48,97%.
Читайте подробнее: Итоговая явка на парламентских выборах на Украине составила 49,84%
Временно заблокирована оказалась работа избирательной комиссии на одном из участков в Запорожье. После закрытия участка в 32-й школе на острове Хортица комиссия приступила к процедуре подсчета голосов, однако в этот момент неизвестные через окно распылили слезоточивый газ внутри помещения.
В результате действий злоумышленников работа комиссии была приостановлена на 40 минут. После переноса всех необходимых документов в соседнее помещение подсчет голосов был продолжен.
На текущий момент Центризбирком Украины обработал 6,30% протоколов. В парламент Украины по-прежнему проходят шесть из 22 принимавших в выборах политических партий: «Слуга народа» (41,20%), «Оппозиционная платформа» (11,24%), «Батькивщина» (9,43%), «Европейская солидарность» (8,62%), «Голос» (6,03%) и «Радикальная партия» (5,45%).
Об этом: Неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке в Запорожье
По результатам обработки 10,29% протоколов партия «Слуга народа» набирает 41,52%, у ближайшего соперника «Оппозиционной платформы» 12,02%, радикалы Олега Ляшко уже не набирают необходимых для прохождения в парламент 5%. Их текущий результат 4,68%.
Голоса избирателей среди оставшихся «проходных» партий распределяются следующим образом. Партия президента Украина Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 41,29% голосов. За ней следует «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 12,02% голосов. У партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» 8,80%, за ней идут «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,72%) и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.
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По словам политика, совмещать работу на должности градоначальника и руководителя политической партии очень тяжело, в чем он смог сам убедиться за последние пять лет.
«Моя работа — это мэр Львова, — заявил Садовый. — Думаю, что такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку».
Согласно последним данным, ЦИК Украины обработал информацию 18,49% протоколов. Голоса распределяются следующим образом: «Слуга народа» — 41,89%, «Оппозиционная платформа» — 12,43%, «Европейская солидарность» — 8,66%, «Батькивщина» — 8,44% и «Голос» — 6,33%.
Политическая партия «Самопомощь» пока смогла набрать лишь 13,7 тысячи голосов избирателей, что составляет 0,75% от общего числа.
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В общей сводной таблице по всем зарубежным избирательным участкам партии Шария и партия «Свобода» вошли в пятерку лидеров, оттеснив оттуда «Батькивщину» Юлии Тимошенко и «Оппозиционную платформу за жизнь».
На зарубежных участках обработано уже более 90% протоколов. На первом месте также находится «Слуга народа» с заметно меньшими показателями — 29,34%. Почти рядом «Европейская солидарность» с 28,78%. Третьей с отрывом в 10% идет партия музыканта Вакарчука, набирая 18,82%. За партию Шария и «Свободу» проголосовали 4,67% и 4,08% соответственно.
Об этом: За рубежом партии Шария и «Свобода» вошли в пятерку лидеров
После обработки 33,79% протоколов на выборах в Верховную раду Украины с отрывом более чем в три раза лидирует партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского. За это политическое объединение свои голоса отдали 42,18% избирателей.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» пока заручилась поддержкой 12,7%, или более 517 тыс. избирателей. На третьем месте с результатом 8,72% — партия Порошенко «Европейская солидарность».
Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели ещё две партии — «Батькивщина» (8,17%) и «Голос» (6,41%).
Подробности в материале: «Слуга народа» уверенно лидирует на выборах в Раду Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям. Так, по подсчётам «Украинской правды», предварительно политическое объединение получит 227 мест в Верховной раде, при том что 226 кресел — это уже большинство.
При этом «Оппозиционная платформа — за Жизнь» может получить 43 места в высшем законодательном органе страны, «Европейская солидарность» — 27, «Батькивщина» — 26 и «Голос» — 20.
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Министерство иностранных дел Канады поздравило граждан Украины с окончанием выборов в Верховную раду.
Об этом: Канада поздравила Украину с окончанием выборов в Верховную раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 42,34% голосов. Таковы данные ЦИК на 22 июля после обработки 41,7% протоколов. На втором месте со значительным отрывом находится партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 12,78%. Тройку лидеров замыкает партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ей доверие оказали 8,68% избирателей.
Также пятипроцентный барьер преодолевает «Батькивщина» бывшего вице-премьера Юлии Тимошенко (8,1%) и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).
Об этом: Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,09% электронных протоколов с избирательных участков за границей.
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