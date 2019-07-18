Пермь, 18 июля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Пермском крае за июнь сумма задолженности по зарплате выросла более чем в два раза. Если на 1 июня сумма долга перед работниками составляла 7,3 млн рублей, то на 1 июля — уже почти 17 млн рублей, сообщает Пермьстат.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Безденежье

Львиная доля в общей структуре задолженности приходится на организации управления недвижимым имуществом — почти половина общей суммы долга. Стоит отметить, что за месяц задолженность перед работниками, осуществляющих деятельность в сфере управления недвижимостью, выросла в 108 раз — до 8,111 млн рублей.

На втором месте находятся предприятия, чья деятельность связана с добычей полезных ископаемых. Их долг составил 6,353 млн рублей. За месяц он остался неизменным.

На третьем месте — предприятия, занятые в сфере сельского хозяйства и охоты. Здесь задолженность сложилась в сумме 1,254 млн рублей, на 1 июня долг составлял 1,289 млн рублей.