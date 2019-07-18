Ереван, 18 июля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда (КС) Грайр Товмасян отказался комментировать заявления, сделанные премьер-министром Николом Пашиняном.

concourt.am Конституционный суд Армении

«Я не комментирую политические заявления, я комментирую правовые акты», — заявил Товмасян в беседе с «Радио Азатутюн».

«Когда я посчитаю, что в этом есть необходимость, я дам интервью», — отметил Товмасян.

На вопрос, исключает ли он, что члены Конституционного суда уйдут в отставку, Грайр Товмасян ответил так: «А Вы исключаете, что завтра в Армении произойдет землетрясение? Вы исключаете, что завтра мир перевернется? Ваш вопрос того же порядка. Спасибо».

17 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда, заявив, что «Грайр Товмасян приватизировал Конституционный суд» и что «Конституционный суд должен выйти из статуса приватизированной будки».