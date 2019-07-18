Южная Корея, 18 июля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors открыла продажи нового компактного внедорожника Seltos. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

KIA Seltos

По их словам, сегодня, 18 июля, компания провела мероприятие Maiim Vision Village, расположенной в городе Ёджу (провинция), после чего официально открыла продажи автомобиля.

Известно, что впервые данный автомобиль компания представила в Индии 20 июня 2019 года.

Под капотом Seltos бензиновый либо дизельный двигатель на 1,6 литра.

Кроме того, у авто есть система удержания полосы движения, системы помощи водителю, система помощи движения по полосе, система контроля усталости водителя.

Известно, что в Южной Корее автомобиль продается в нескольких комплектациях: Trendy (бензин / дизель) — 19,29 млн вон (~$16 400) / 21,12 млн вон (~$18 тыс.), Prestige (бензин / дизель) — 22,38 млн вон (~$19 тыс.) / 24,3 млн вон (~$20 650), Noblesse (бензин / дизель) — 24,44 млн вон (~$20 750) / 26,36 млн вон (~$22 400).

Как сообщили представители компании, в период предварительных продаж, которые стартовали 16 июля, было подписано 5100 контрактов.