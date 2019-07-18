Анкара, 18 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Закрыв турецкий рынок для истребителей F-35 и поговаривая о возможном блокировании поставок запчастей для F-16, США сами подтолкнули Анкару к военному сотрудничеству с Россией и Китаем, отметил обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 18 июля, комментируя заявления Сергея Чемезова.

(сс) Rulexip Су-35

Как сообщалось ранее, глава «Ростеха» сказал журналистам, что Россия готова поставлять Турции истребители Су-35, если у властей этой страны будет такое желание. Ранее Дональд Трамп заявил, что после приобретения Турцией российских систем С-400 эта страна больше не сможет рассчитывать на покупку истребителей F-35.

«Российское предложение Турции по истребителям Су-35 было вполне предсказуемым.

Собственными руками закрыв турецкий рынок для американских истребителей пятого поколения F-35, а также муссируя тему блокирования поставок запчастей для уже имеющихся F-16, США сильнейшим образом подталкивают Анкару к российским и китайским производителям вооружения.

Естественно, что открывающиеся возможности в Москве хотят использовать», — отметил Леонид Нерсисян.