Киев, 18 июля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Правоохранительные и антикоррупционные органы должны проверить целесообразность выделения госдотаций на 2,5 млрд группе компаний «Мироновский хлебопродукт» (принадлежит соратнику и экс-советнику Петра Порошенко миллиардеру Юрию Косюку), которая получает сверхприбыли. Об этом 18 июля заявил на заседании антикоррупционного совета президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Коррупция в бюджетной сфере на протяжении 2017−2018 годов на одном из крупнейших агрохолдингов Украины «Мироновский хлебопродукт», которому из госбюджета выделено почти 2,5 млрд грн (96,6 млн долл.) дотаций, это так называется. На самом деле он не нуждается в государственной поддержке, потому что имеет сверхприбыли и ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам. Обращаюсь к правоохранительным органам, антикоррупционным органам, давайте проверим сумму этой бюджетной помощи и сумму дивидендов, сравним. Может там равные цифры?» — сказал Зеленский.

При этом он обвинил спецэкспортера оборонной промышленности Украины в создании коррупционных схем.

«Впереди непочатый край работы, потому что у нас процветает коррупция в очень огромных масштабах. Вы слышали о громком факте коррупции в государственном концерне «Укроборонпром». На днях мы передали в правоохранительные органы ещё одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительным контрактам перевели почти 30 млн долл. США на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги. Хотел бы всем напомнить, что это все народные деньги», — добавил Зеленский.

Группа компаний «Мироновский хлебопродукт» принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Косюку. Миллиардер входит в топ-5 богачей страны по версии Forbes, соратник Петра Порошенко, его внештатный советник с 8 декабря 2014 года до 18 мая 2019 года.

Как сообщалось, 8 июля во время 21-го саммита Украина — ЕС президент Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина будет просить у Европейского союза не кредиты, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров. При этом он намекнул, что правоохранительные органы могут ограничить волю экс-президента Петра Порошенко.

«В предыдущие годы постоянно слышали, что для этого нужна только политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля на определенный срок будет ограничена. Я никого сейчас не пугаю, но знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что очень скоро будем просить у вас не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров», — сказал Зеленский.