Москва, 18 июля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Общая проблема российской экономики состоит в том, что финансовые результаты, доходность бизнеса выше, чем реальные результаты экономического развития, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первое полугодие 2019 года прибыль российских банков по сравнению с первым полугодием 2018 года выросла примерно в полтора раза — 1 трлн рублей против 634 млрд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кривая экономики

«Если мы посмотрим на такой статистический показатель, как финансовые результаты развития промышленности, то мы увидим, что прибыль фирм растёт у нас достаточно впечатляющими темпами, значительно превышающими темпы роста валового внутреннего продукта, — сказал Колганов. — И это общая проблема российской экономики, когда финансовые результаты, доходность бизнеса значительно выше, чем реальные результаты экономического развития».

Такое положение дел, по мнению Колганова, говорит о том, что получаемые в бизнесе доходы не используются для развития экономики и лишь в небольшой степени поступают обратно в производство и служат целям его развития. Также экономист отметил, что если посмотреть на взимаемые банком проценты, то можно увидеть, что с кредита банк может получить не очень большую доходность, даже если выдаёт кредит под 14−15−20%. Таким образом, как полагает Колганов, основная часть доходов поступает банкам, вероятнее всего, не от основного профиля их деятельности, а от краткосрочных операций на финансовом рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, объём кредитования в России растёт, но уже не такими быстрыми темпами, как ранее. Так, в июне 2019 года прирост активов банковского сектора составил 0,2%, корпоративный кредитный портфель вырос на 0,4%. При этом рублевые корпоративные кредиты увеличились на 0,5%, а долларовые — всего на 0,1%. Кроме того, за первое полугодие 2019 года прибыль российских банков по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличилась почти в полтора раза.