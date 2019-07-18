Москва, 18 июля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Справедливо было бы предоставить возможность получать российские паспорта в упрощенном порядке и жителям других областей Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 июля, комментируя подписание Владимиром Путиным указа об упрощенном предоставлении гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщалось ранее, в соответствии с указом президента право на получение российского паспорта в упрощенном порядке получили все граждане, проживавшие на территории этих двух областей — как на территории, контролируемой Украиной, так и в Народных Республиках.

«Расширение границ тех мест на Украине, жители которых могут получить гражданство нашей страны в упрощённом порядке — это очень правильный подход. В Донбассе беда развязанной Киевом войны затронула всех: и тех, кто остался в контролируемых Киевом районах, и тех, кто сейчас является гражданами ДНР и ЛНР, и тех, кто уже переехал в Россию. Здесь действует принцип элементарной справедливости.

Справедливо было бы, однако, предоставить такую возможность жителям и других областей Украины. Хорошо известно, что политические репрессии в 2014—2015 годах осуществлялись пришедшим к власти режимом повсеместно. Пострадало большое число людей. Они сами, их дети и родители, другие родственники вправе рассчитывать на поддержку и такого рода. А то, что предоставление российского гражданства — это поддержка тех, кто дружески настроен к нашей стране, на Украине признают все: и те, кто пострадал от русофобского режима украинских шовинистов, и сами представители этого режима. Отсюда их злобные заявления на этот счёт.

Заявления эти, однако, не стоят и бумаги, на которой они напечатаны. Россия не делает ничего, выходящего за рамки практики, применяемой на Украине Польшей и Венгрией. Бесперспективной является и идея предложить гражданам России украинские паспорта. Для пиара пару отщепенцев они здесь найдут, но больше — вряд ли. Эта «битва паспортов», если в Киеве проявят такое недомыслие, что устроят её, станет хорошим плебисцитом. Впрочем, он и так уже проходит», — отметил Михаил Демурин.