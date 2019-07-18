Ярославль, 18 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. 17 июля волонтеры центра туристских волонтеров и студенты Ярославского государственный университета имени П. Г. Демидова очистили от мусора территорию около ярославского храма Иоанна Златоуста в Коровниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Андрей Данилов Храм Иооанна Златоуста в Коровниках

«Территория эта давно стала местом отдыха горожан и гостей Ярославля, но, к сожалению, это приводит к тому, что на ней скапливается большое количество мусора. Наши волонтеры за 2,5 часа работы собрали 30 мешков бутылок, бумаги, железа, кирпичей и прочего хлама, покрышки, крюки, хотя бы немного сделав это место краше», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов.

В акции приняли представители туристического бизнеса Ярославля, а также туристического информационного центра Ярославля.

«Храмовый комплекс Иоанна Златоуста — одна из жемчужин ярославской архитектуры. Это место нуждается и в дальнейшем благоустройстве, чтобы туристам было комфортно приезжать сюда. Надеюсь, что мэрия Ярославля услышит профессиональное сообщество и примет необходимые меры», — считает Андрей Данилов.

Храмовый комплекс является памятником федерального значения. В прошлом году дорога до храма была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сам храм находится в пользование старообрядческой церкви.