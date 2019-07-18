В алтайском селе «умирает» памятник павшим в борьбе с фашизмом
Алтайский край, 18 июля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В селе Овсянниково (Целинный район Алтайского края) так и не решили, что делать со старым памятником войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом. И теперь это кирпичное сооружение готово в любой момент рухнуть. Как пояснил ИА REGNUM бывший глава муниципального образования Николай Симахин, это кирпичное строение уже не подлежит реконструкции из-за ветхости и его нужно было снести, но на сходе местные жители решили: «Пусть стоит, сколько продержится, для стариков важна память о нём».
Николай Симахин говорит, что на территории Овсянниково, возможно, есть ещё один памятник погибшим в годы войны. Во всяком случае, об этом ему много лет назад говорили пожилые односельчане.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в другом алтайском селе — Лаврентьевка Топчихинского района — за памятником павшим в годы Великой Отечественной войны и вовсе перестали ухаживать: бронзовая краска облупилась, а на груди советского солдата поселился рой диких пчёл.
Читайте также: Исчезающие деревни: как выживают жители алтайского села Лаврентьевка