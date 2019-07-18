Калуга, 18 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. 12 школьников из белорусского города-побратима Островец приехали в Обнинск (Калужская область) в рамках научного и образовательного сотрудничества. В течение двух недель они будут учиться в академии «Технолаб», где их ждет образовательная и научная программа, сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru Школьники из Белоруссии учатся в обнинской академии «Технолаб».

Академия «Технолаб"стала победительницей конкурса фонда «АТР АЭС» между городами, в которых работают атомные станции. В настоящий момент на территории Белоруссии строится первая в стране атомная электростанция.

По мнению главы администрации Обнинска Владислава Шапши, встречи между представителями двух городов-побратимов всех возрастов будут продолжены.