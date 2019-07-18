Калуга, 18 июля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Калужской области завершился период выдвижения кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Всего выдвинуты 149 кандидатов. Как сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссий Калужской области, во всех муниципальных образованиях выдвинули своих кандидатов политические партии «Единая Россия» и ЛДПР, а в отдельных — КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия дела», «Казачья партия Российской Федерации», «Родная партия».

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Также в предстоящих выборах в органы местного самоуправления участвуют кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, на территории Калужской области пройдут выборы в шести муниципальных образованиях: основные выборы депутатов думы города Балабаново четвертого созыва, основные выборы депутатов думы села Перемышль третьего созыва, дополнительные выборы депутатов районного собрания четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутатов районного собрания шестого созыва по пятимандатному Дудоровскому избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата городской думы Калуги по одномандатному избирательному округу №19 и дополнительные выборы собрания посёлка Воротынск третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №2.