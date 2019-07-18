Москва, 18 июля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В начале 2020 года Россия, вероятнее всего, столкнется с проблемой экономического спада, полагает декан факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Александр Чеканский. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что реальные располагаемые доходы жителей РФ в январе-июне 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 1,3%.

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«Сам по себе показатель в 1,3% несущественный, но дело в том, что это тенденция не только последнего полугодия, — сказал Чеканский. — Уже в течение нескольких лет происходит снижение реальных доходов населения. Это, естественно, способствует падению потребительского спроса, падению совокупного спроса и негативно отражается на экономике».

По мнению экономиста, тенденции на ближайшие два-три года таковы, что каких-то положительных экономических сдвигов ожидать не стоит. Как считает Чеканский, будет иметь место вялое развитие в районе нулевой отметки и, вполне вероятно, что уже в начале следующего года страна столкнётся с проблемами экономического спада. Кроме того, экономист отметил, что первоочередную роль в падении реальных доходов населения играет скачок инфляции за последние полгода-год, возросшая налоговая нагрузка (повышение НДС с 18% до 20%), а также контрсанкции. Чеканский констатировал, что процесс импортозамещения идёт очень вяло, а значит, цены на продукцию, которая так или иначе замещает импорт, начинают расти.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей РФ в январе-июне 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 1,3%.

«Во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% в годовом выражении. В первом квартале 2019 года, по уточнённой оценке, данный показатель снизился на 2,5% к уровню января-марта 2018 года», — цитирует ТАСС выводы экспертов Росстата.