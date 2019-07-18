Рим, 18 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Решение правящей партии «Лига Италии» не поддерживать Урсулу фон дер Ляйен в качестве следующего президента Европейской комиссии «грозит Италии изоляцией среди стран ЕС», заявил в четверг, 18 июля, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Ди Майо является лидером партии «5 звезд», партнера по каолиции «Лиги», которая проголосовала за фон дер Ляйен, немецкого консерватора, которая стала новой главой Европейской комиссии, первой женщиной на этом посту.

Противоречия внутри коалиционного правительства Италии с участием «Движения 5 звезд» и партии «Лига» по поводу голосования в ЕС могут поставить под угрозу надежды Рима на получение высоких постов в новом исполнительном органе ЕС.