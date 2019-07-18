Бойко: Конституционный суд отменит закон о языке — время националистов ушло
Киев, 18 июля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отменят через Конституционный суд закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка). Об этом 18 июля заявил в Днепропетровске внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Он напомнил, что закон о языке не защищает 40% русскоязычного населения Украины, а также венгерские и румынские меньшинства.
Он также напомнил, что жители востока Украины всегда нормально воспринимали украинский язык.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка). При этом депутаты бывшей правящей коалиции не включили в документ положения, регулирующие функционирование языков национальных меньшинств. Депутаты обещали принять отдельный закон, регулирующий использование языков нацменьшинств, но так и не приняли.
Согласно закону, на украинский язык окончательно перейдут органы госвласти и местного управления вне зависимости от региона. Суды обязаны принимать решения и выдавать их только на украинском языке. В армии уставное общение, служба, документооборот — на государственном языке. Правоохранительные органы и пограничники должны общаться с гражданами на украинском языке, это же касается службы, документооборота. При общении с иностранцами пограничники могут переходить на другой язык, понятный пересекающим границу.
Кроме того, украинский язык становится обязательным в сфере государственного образования, начиная от государственных детсадов, заканчивая вузами. При этом в младшей школе и детских садах допускается параллельное обучение на языках нацменьшинств, если будут созданы отдельные классы или группы.