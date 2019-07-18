Москва, 18 июля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Резолюция комитета ПАСЕ по мониторингу, касающаяся полномочий России в ассамблее, содержит только пожелания и не является условиями для российской делегации. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, сообщает 18 июля РИА Новости.

Вадим ДОЛГАНОВ Парламентская ассамблея Совета Европы

По его словам, возвращению российской делегации в ПАСЕ предшествовала большая работа по линии МИД и Государственной думы. «Полномочия были возвращены российской делегации без всяких условий и исключений», — отметил Келин.

Он добавил, что в резолюции ПАСЕ содержится пожелание начать взаимодействовать с голландской следственной группой, занимающейся расследованием крушения рейса МН17, и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. В документе содержится целый комплекс вопросов, носящий рекомендательный характер для российской делегации.

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