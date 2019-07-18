Ярославль, 18 июля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Долг собственников жилья в Ярославской области по взносам в фонд капитального ремонта составил 1 миллиард 141 миллион рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом фонде.

Капитальный ремонт в Ярославле

Сумма долга сопоставима с объемом годового сбора регионального фонда. При этом далеко не все эти долги накоплены жителями. 341 миллион должны органы местного самоуправления. Они владеют муниципальным жильем, которое сдается в социальный наем жителям.

При этом платежная дисциплина у жителей значительно выше, чем у органов власти. Так в целом по органам местного самоуправления Ярославской области собираемость взносов за капитальный ремонт составляет лишь 53%, тогда как в целом по всем плательщикам этот показатель составляет 85%. Самыми крупными должниками являются администрации Ярославля и Рыбинска. Мэрия Ярославля должна фонду 178 млн рублей, а мэрия Рыбинска — 136 млн. При этом в Рыбинске ситуация более критичная. Там власти заплатили лишь 24% от начисленных взносов, тогда как в Ярославле — 50%.

Из-за роста долга фонд планирует усилить претензионную работу. Должников сначала предупреждают, а потом подают судебный иск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском фонде, для этого планируют привлечь сторонние организации, которые специализируются на взыскании долгов.

Также фонд намерен подать иски к администрациям Ярославля и Рыбинска, в случае, если власти не пойдут навстречу и не заключат соглашения о погашении задолженности. В случае судебных претензий местным властям придется оплатить еще и солидную сумму пеней. В фонде обещают, что все взысканные средства пойдут на капитальный ремонт домов.

Всего за пять лет в Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области жители заплатили 6,6 млрд рублей.