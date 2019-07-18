Встреча Путин – Зеленский: желания и реальность
Киев, 18 июля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. У российской стороны должна быть уверенность в полезных результатах переговоров с руководством Украины на высшем уровне, для России никакой срочности в таких переговорах нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 июля, комментируя заявления украинских политиков о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
Как сообщалось ранее, помощник Зеленского Сергей Шефир заявил, что украинские власти хотят «выйти на нормальный переговорный процесс с Россией» и «добиться проведения переговоров» президентов России и Украины.
«Команда нового президента Украины хотела бы добиться проведения переговоров между ним и президентом России как можно скорее. В идеале им хотелось бы объявить о соответствующей договорённости до предстоящих внеочередных парламентских выборов в этой стране или хотя бы получить какой-то положительный сигнал от России — например, в виде освобождения украинских нарушителей нашей границы. Такое заявление или такой жест значительно укрепили бы позиции партии Владимира Зеленского. Но сказать сейчас что-то конкретное они не могут, поэтому и ведут эти разговоры общего свойства — хоть что-то.
Исходя из этого понимания, говорить что-либо конкретное с нашей стороны о встрече на уровне президентов до 21 июля было бы контрпродуктивно. Встали на позицию поддержки политического объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь», надо на ней последовательно стоять. Любые жесты в пользу Владимира Зеленского в этот период будут ослаблять позиции и этой, и других дружественно настроенных к нашей стране сил на Украине, сеять иллюзии по поводу политики Владимира Зеленского. А иллюзий быть не должно.
У России нет таких срочных проблем в отношениях с Украиной, которые бы требовали их решения именно через переговоры на уровне президентов. На такую встречу надо выходить с ясным пониманием того, что будет представлять собой новый украинский парламент. Я уже не говорю о том, что у российской стороны должна быть уверенность в определённых полезных результатах таких переговоров; в том, что президент Украины идёт на встречу на высшем уровне для дела, а не с целью лишь собственного пиара и усиления международного давления на нашу страну», — отметил Михаил Демурин.