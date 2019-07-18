Киев, 18 июля, 2019, 10:37 — ИА Регнум. У российской стороны должна быть уверенность в полезных результатах переговоров с руководством Украины на высшем уровне, для России никакой срочности в таких переговорах нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 июля, комментируя заявления украинских политиков о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщалось ранее, помощник Зеленского Сергей Шефир заявил, что украинские власти хотят «выйти на нормальный переговорный процесс с Россией» и «добиться проведения переговоров» президентов России и Украины.

«Команда нового президента Украины хотела бы добиться проведения переговоров между ним и президентом России как можно скорее. В идеале им хотелось бы объявить о соответствующей договорённости до предстоящих внеочередных парламентских выборов в этой стране или хотя бы получить какой-то положительный сигнал от России — например, в виде освобождения украинских нарушителей нашей границы. Такое заявление или такой жест значительно укрепили бы позиции партии Владимира Зеленского. Но сказать сейчас что-то конкретное они не могут, поэтому и ведут эти разговоры общего свойства — хоть что-то.

Исходя из этого понимания, говорить что-либо конкретное с нашей стороны о встрече на уровне президентов до 21 июля было бы контрпродуктивно. Встали на позицию поддержки политического объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь», надо на ней последовательно стоять. Любые жесты в пользу Владимира Зеленского в этот период будут ослаблять позиции и этой, и других дружественно настроенных к нашей стране сил на Украине, сеять иллюзии по поводу политики Владимира Зеленского. А иллюзий быть не должно.