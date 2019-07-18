Абу-Даби, 18 июля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил о том, что опора Катара в своей внешней политике на телевизионные программы компании Al Jazeera выглядит «жалко». Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, Гаргаш отметил, что «Дохе есть что скрывать».

Francisco Anzola Доха

Гаргаш полагает, что Катар пытается воздействовать на свою аудиторию «лживыми» телевизионными программами и фильмами, которые часто не имеют никакой фактологической основы. Глава МИД ОАЭ заявил о том, что страны ССАГПЗ пытаются действовать в направлении разрешения кризиса, но Катар показывает свою «политическую незрелость».

Гаргаш также обвинил Катар в растрачивании денег. Более того, как считает министр, прекращение кризиса в регионе Персидского залива представляется невозможным, пока Доха не пересмотрит свою политику.