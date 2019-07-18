Иркутск, 18 июля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В Иркутской области, где сейчас устраняют последствия мощнейшего наводнения, сохранятся неблагоприятная гидрологическая обстановка из-за дождей. Как сообщает сегодня, 18 июля, региональное ГУ МЧС РФ, на реках области отмечаются колебания уровней воды в пределах 5 — 40 сантиметров.

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ГУ МЧС по Иркутской области «19−20 июля на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 30 — 110 сантиметров, на остальных реках области — колебание уровней воды в пределах 5 — 40 сантиметров»

Завтра, 19 июля, по данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, днём град.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после сильных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч домов, где проживают порядка 38 тысяч человек. Более 400 человек обратились за помощью к медикам, более 20 — погибли.