Ярославль, 18 июля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. 17 июля в Ярославской области в деревне Антоново Рыбинского района произошел пожар в здании бывшего клуба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Yarnews.net Пожар в Ярославской области

Деревня находится на острове Юршинский Рыбинского водохранилища, поэтому пожарные смогли добраться туда только спустя час после сообщения о возгорании. Они прибыли на лодках. До них тушением занимались местные жители — Юршинская добровольная пожарная команда. Здание бывшего клуба сгорело полностью.

Пожарным и добровольцам удалось спасти соседний деревянный дом, который также мог загореться.