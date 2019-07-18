Оренбург, 18 июля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области во втором квартале 2019 года с реализации снято 196,8 кг недоброкачественной мясной продукции. За нарушение требований технических регламентов и санитарного законодательства наложено штрафов в общей сложности почти на 230 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясная продукция

По данным ведомства, во время проверок специалисты забраковали 79 партий мясного продовольствия. Претензии возникли к документации, подтверждающей качество и безопасность продуктов, санитарно-техническому состоянию и содержанию помещений, условиям реализации и маркировке мясной продукции.

Проверки прошли на 317 объектах, принадлежащих, как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. В апреле-июне эксперты исследовали 810 проб. Если доля мяса и мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по показателям безопасности (санитарно-химическим и микробиологическим), остается на низком уровне (0,2%), то доля продовольствия, не соответствующая требованиям по физико-химическим показателям, значительно выше — 4,7%.