Хельсинки, 18 июля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. 17−18 июля в столице Финляндии проходят переговоры министров внутренних дел государств Европейского союза (ЕС), посвященные вопросу распределения мигрантов, спасенных в Средиземном море. Министрам не удается найти совместное решение, пишет газета Die Welt.

Óglaigh na hÉireann Мигранты

Германия и Франция предлагают создать временные правила обязательного распределения мигрантов между странами ЕС. Главная их цель — заставить Италию и Мальту открыть свои порты для судов, привозящих спасенных в море людей. Однако их предложение не обрисовано четко.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал само собой разумеющейся необходимость спасения терпящих бедствие и доставки их в безопасный порт. Однако он упомянул, что это может быть «не обязательно европейский порт».

Предложение Германии и Франции поддержали только Люксембург, Финляндия и Португалия. К вечеру 18 июля на их сторону могут перейти еще лишь три-четыре государства. «Это печально», — прокомментировал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Он отметил, что по данным ООН, спасенные ливийской береговой охраной мигранты попадают в рабские условия и даже могут быть проданы.

Наиболее обеспокоенная этим вопросом Италия предлагает создать «стабильную средиземноморскую ось», чтобы «изменить правила и положить конец этой контрабанде людей».

Как сообщало ИА REGNUM, Италия закрыла свои порты для судов неправительственных организаций с мигрантами на борту в июне 2018 года. С тех пор из-за этого последовало несколько международных скандалов. Последний громкий инцидент произошел менее месяца назад — арест капитана немецкого судна Sea-Watch 3 Каролы Ракете, доставившей в Италию вопреки запрету властей несколько десятков мигрантов.

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