Москва, 18 июля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за подделку и сбыт паспортов и ряда других официальных документов, а также водительских прав, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорта

Так, за сбыт поддельных паспортов, пенсионных удостоверений, удостоверений ветерана труда, водительских прав, лицензий будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков. За такие преступления устанавливается наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Одновременно усиливается административная ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт. Штраф для юрлиц составит до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.

Вводится ответственность за повторное совершение такого деяния. Штраф в этом случае составит до 100 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.