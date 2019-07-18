Сеул, 18 июля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В 2018 году число иностранцев, оставшихся в Южной Корее на период более 90 дней, составило 495 тыс. человек, а число покинувших страну — 365 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Сеул

Известно, что 61,7% нелегальных мигрантов пришлось на граждан Китая (169 тыс. человек), Таиланда (80 тыс. человек) и Вьетнама (56 тыс. человек).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нелегальных мигрантов из Китая увеличилось на 12 тыс. человек, из Таиланда — на 9 тыс. человек, из Вьетнама — на 8 тыс. человек. С другой стороны, число нелегальных мигрантов из Монголии, напротив, сократилось на 2 тыс. человек, из Камбоджи — на 1 тыс. человек.

Средний возраст мигрантов составил 42,8 года для граждан Китая и 26,4 года для граждан Вьетнама.

Известно, что среди выезжающих из страны были граждане Китая (151 тыс. человек), Таиланда (39 тыс. человек), Вьетнама (28 тыс. человек).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число тайцев, выезжающих из страны, увеличилось на 16 тыс. человек, казахов — на 4 тыс. человек. Однако число американцев, покидающих Южную Корею, напротив, сократилось на 8 тыс. человек, китайцев — на 6 тыс. человек.

Известно, что в 2018 году число международных мигрантов мужского пола увеличилось на 7,3%, до 470 тыс. человек, а женского пола — на 7,4%, до 390 тыс. человек.

Чаще всего страну посещали лица старше 20 лет (173 тыс. человек), лица старше 30 лет (111 тыс. человек), старше 40 лет (65 тыс. человек) и старше 50 лет (53 тыс. человек).