Удомля, Тверская область, 18 июля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Отключение линий электропередачи «Белозерская» и «Опытная» напряжением 750 кВ произошло из-за которого замыкания трансформатора тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Андрей Евстюничев Калининская АЭС

В ведомстве уточнили, что после аварии 18 июля в 5:02 по московскому времени автоматика отключила от электрической сети энергоблоки №1, №2 и №4. В настоящее время в работе находится энергоблок №3, добавили в МЧС.

Отметим, трансформаторы тока, установленные на открытых распределительных устройствах в электрических сетях высокого напряжения, предназначены для снижения значения величины тока с целью его последующего измерения.

Короткие замыкания на этих устройствах приводят к резкому возрастанию силы тока. Для предотвращения серьезной аварии на сетях установлена автоматика, отключающая линии от источника электроэнергии.