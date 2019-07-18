Оренбург, 18 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбурге музей пожарной охраны пополнился чудом советской пожарной техники — пожарным мотоциклом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель музея Юрий Авакумов.

56.mchs.gov.ru «Урал М-67» 1978 года

«Только ушел я в отпуск, звонят… «Приезжайте скорее, в музее бомба!» Подорвался я по-военному — и бегом! Ну конечно, я шучу, никакой реальной бомбы не было и даже взрывчатки. Но «бомба» была пожарно-техническая, в виде этого красавца. Сегодня привезли, разобрали и опять собрали вот такое чудо советской пожарной техники — «Урал М-67» 1978 года», — отметил он.

Идея отреставрировать пожарный мотоцикл появилась в 2018 году. В интернете нашли объявление с предложением старого зеленого «Урала». Финансовую помощь оказали ветераны пожарной охраны Оренбурга. За реставрацию взялся механик Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Оренбургской области. В результате мотоцикл был приведен в порядок. Более того, он на ходу, работают фонари, поворотники и мигалка.