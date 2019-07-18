Тверь, 18 июля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. На Калининской атомной электростанции, расположенной в Тверской области, сегодня, 18 июля, от сети было отключено три из четырёх энергоблоков. Об этом заявил представитель концерна «Росэнергоатом».

A.Savin Калининская АЭС

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По его словам, линия электропередачи отключилась из-за отключения на открытом распределительном устройстве 750 киловольт.

«Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС»,— приводит РИА Новости слова собеседника.

В настоящее время точные причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, включение энергоблоков ожидается до 19 июля.