Абакан, 18 июля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Глава Хакасии, 31-летний коммунист Валентин Коновалов в интервью республиканскому СМИ перепутал поджигателя Герострата с древнегреческим историком Геродотом.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж Юрий Прытков. 1969. СССР Казнить, нельзя помиловать

«Вы вошли в политическую новейшую историю Российской Федерации. Ваша фамилия через 30−50−80 лет появится в учебниках по истории. Вы это понимаете?» — спросил журналист губернатора.

В ответ Валентин Коновалов заявил:

«Не хотелось бы славы Геродота, поэтому сегодня прилагаю все усилия, чтобы то доверие, которое было оказано на выборах, воплотить в реальные плоды».

Интервью размещено на портале 19rus.info.

Как известно, существует крылатое выражение «Слава Герострата» (или «Геростратова слава»). Летом 356 года до н. э. житель древнегреческого города Эфеса Герострат сжёг знаменитый храм Артемиды. Таким образом Герострат желал обессмертить своё имя, однако суд приговорил его к смерти и к забвению. Имя поджигателя Герострата было запрещено и писать, и произносить.

Геродот же — древнегреческий историк («отец истории»), автор первого сохранившегося значительного трактата «История».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина, отвечая на вопрос журналиста в эфире программы «Киричешки News», приписала авторство комедии в стихах «Горе от ума» Александру Радищеву. Как известно, «Горе от ума» написал Александр Грибоедов.

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