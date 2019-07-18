Остин, США, 18 июля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Двигатель прототипа космического корабля Starhopper компании SpaceX прошел успешные огневые испытания в Техасе, сообщает 17 июля издание Space.com.

Space.com Прототип Starhopper от SpaceX виден во время испытаний на стартовой площадке компании в Бока-Чика. штат Техас. США

Официальных сообщений о результатах испытания космического корабля пока не поступало. На опубликованном в сети видео видно, что оболочка корабля не пострадала, тем не менее могли возникнуть скрытые повреждения.

В частности, издание отмечает, что в результате испытания могла быть повреждена электроника и другие системы. Об этом может свидетельствовать активная работа инженеров под соплом Starhopper.

Отметим, космический корабль Starhopper предназначен для испытательных полетов, которые позволят выработать инженерные решения для реализации проекта строительства комического корабля Starship для полета на Марс.

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