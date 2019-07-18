Москва, 18 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Госдума приняла пакет законов, позволяющий избежать уголовной ответственности за покупку GPS-трекеров, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Прежде всего уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Государственная Дума

Широкий общественный резонанс вызвали случаи привлечения к уголовной ответственности людей, купивших GPS-трекеры для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других гаджетов со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

В соответствии с поправками, ответственности за шпионаж можно будет избежать, если не доказано, что устройствам «преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя».