Барнаул, 18 июля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Барнаула сегодня ночью, 18 июля, сгорело старинное двухэтажное здание 1935 года постройки. Оно не являлось эксплуатируемым, но ранее в нём располагалась музыкальная школа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, предварительно установлено, что причиной пожара стал поджог.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожар в историческом здании на проспекте Калинина 5А в Барнауле

ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожар на проспекте Калинина 5А в Барнауле. Была угроза распространения огня на соседние строения

По данным спасателей, сообщение о пожаре на проспекте Калинина, 5А поступило в 01:28 местного времени. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горели второй этаж и чердачное помещение. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, возникла угроза распространения огня на соседние строения.

Чтобы справиться с пожаром, общая площадь которого составила порядка 600 кв. м, спасателям потребовалось более часа. В результате ЧП огнем уничтожена крыша здания, повреждены стены и перекрытия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в исторической части Барнаула сгорела старинная постройка, располагавшаяся на улице Ползунова, 31. Это была контора купца Морозова — постройка XIX века, памятник архитектуры регионального значения.